Star Wars : Daisy Ridley ne sait pas si elle rejouera un jour Rey

Est-ce que, à l’instar de Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill, Daisy Ridley pourrait revenir dans la saga « Star Wars » dans un futur lointain ? La jeune actrice n’y croit pas trop.

Daisy Ridley : la petite nouvelle de l’univers Star Wars

En 2015, J.J. Abrams est chargé de relancer la franchise Star Wars avec Le Réveil de la Force. Pour l’occasion il intègre de nouveaux personnages. L’un d’entre eux est l’héroïne principale de cette nouvelle trilogie : Rey. Cette dernière est interprétée par la jeune et talentueuse Daisy Ridley. En trois films, elle s’est imposée comme une figure emblématique de l’univers Star Wars, et beaucoup se demandent si elle reviendra dans un futur proche ou lointain. L’Ascension de Skywalker a apporté des éléments de réponse quant aux origines de Rey. Une conclusion qui permettait de laisser planer le doute quant à l’avenir de l’héroïne. Un futur qui pour le moment ne sera pas raconté. Mais alors, Daisy Ridley reviendra-t-elle dans l’univers Star Wars ?

Daisy Ridley prochainement de retour ?

Après tout, c’est déjà arrivé. De 1977 à 1983, George Lucas a créé une des trilogies les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Il a également présenté au monde un trio d’acteurs culte : Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford. Des personnages iconiques qu’on ne pensait pas revoir et qui sont pourtant revenus dans la postlogie. C’était d’ailleurs une énorme joie pour les fans de retomber de nouveau sur la route de leurs héros préférés. Ainsi, les fans se demandent si Rey pourrait avoir le même destin. Lors d’une interview avec Josh Gad sur Jimmy Kimmel Live, Daisy Ridley n’a pas été en mesure de clairement répondre à la question. Elle a déclaré que même si elle ne se fermait pas totalement à l’idée, rien n’est pour le moment prévu :

Je ne sais pas. Le monde est totalement fou en ce moment. 10 ans, ça semble très loin. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour moi, L’Ascension de Skywalker était pensé comme un seul arc.

La réponse de Daisy Ridley est parfaitement compréhensible. Elle ne se projette pas outre mesure. En vérité, elle ne sait absolument pas quels sont les plans de Disney, et si le studio aura encore besoin de ses services à l’avenir. Cela dit, Disney est le roi pour ramener des personnages d’un autre temps sur le devant de la scène. Surtout que la nostalgie cartonne. Ainsi, on n’est clairement pas à l’abri d’un retour de Rey dans 10 ou 20 ans. Reste à savoir si Daisy Ridley sera toujours encline à reprendre son rôle à cette époque.