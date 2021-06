Star Wars : découvrez à quelle époque George Lucas voulait placer l'univers

À chaque début d'un film Star Wars, le fameux "il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine..." ouvre les hostilités. Mais saviez-vous que George Lucas a songé à placer son univers à une autre époque ?

Star Wars : un univers culte et référencé

George Lucas a instauré dans Star Wars un ensemble de codes désormais identifiés par le grand public. Le réalisateur a réussi à assembler un tas de références pour accoucher d'un univers riche, complet et passionnant. Il a autant puisé dans le cinéma asiatique que dans la littérature, ou encore plus généralement dans la fantasy et la science-fiction. On suit donc depuis des décennies l'affrontement entre deux clans, les Jedi et le côté obscur. Lorsqu'on veut consommer du Star Wars, il y a des motifs que l'on tient à avoir. Les sabres, les vaisseaux, les planètes étranges ou encore cette introduction immuable. Vous connaissez tous par cœur ce refrain inscrit dans des lettres bleues : "Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine..."

C'est ainsi que débutent les films Star Wars, avant le classique déroulé qui présente la situation au public. On n'imagine pas une seule seconde qu'un film de la saga principale puisse commencer d'une autre façon. Cette phrase d'introduction permet immédiatement de poser l'univers. De nous faire comprendre, également, que nous sommes dans le passé. Même si les films Star Wars appartiennent au genre de la science-fiction, ils ne se positionnent pas dans le futur.

Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force ©Lucasfilm

Et si Star Wars s'était déroulé dans le futur ?

Le mise en place de quelque chose d'aussi grand demande toujours une longue phase de réflexion. George Lucas a notamment pu remettre à plus tard certaines idées en commençant l'aventure ailleurs qu'au véritable commencement. Ce que l'on sait moins, c'est que le réalisateur a songé à placer le monde de Star Wars dans le futur. Les événements se seraient déroulés au 33ème siècle et au cœur de la Voie lactée. Nous étions alors plus proches de la réalité, même si l'immense écart temporel aurait tranché avec notre époque. De plus, si la Voie lactée était envisagée en tant que théâtre de la guerre entre le côté clair et obscur, Lucas avait tout de même inventé des planètes imaginaires. Une manière de s'éloigner encore plus de tout traitement réaliste.