Star Wars : découvrez ce que George Lucas voulait diffuser avant Un nouvel espoir

La sortie de "La Guerre des étoiles" a été un événement majeur dans l'histoire de la science-fiction. Les spectateurs de l'époque auraient pu découvrir un surprenant court-métrage animé lors de la projection en salle.

1977, année de naissance de Star Wars

George Lucas a posé les premières pierres de l'univers Star Wars avec Un nouvel espoir. Un épisode qui intervient à la quatrième place si l'on prend la saga dans l'ordre chronologique, mais qui restera à jamais le film original. Les spectateurs de l'époque, en 1977, ne se doutaient sûrement pas qu'ils étaient en train d'assister à la naissance d'un bébé qui allait générer par la suite des milliards de dollars.

Le premier film présentait Luke Skywalker, un jeune homme annoncé comme l'élu de la galaxie. En rejoignant l'Alliance rebelle, il amorçait son affrontement avec son père, Dark Vador. Nul besoin de revenir sur tout le scénario tant le film est connu par cœur. On ne présentera pas non plus Mark Hamill, qui s'est totalement révélé avec Un nouvel espoir.

Lukę Skywalker (Mark Hamill) - Star Wars : Épisode IV - Un Nouvel espoir ©Lucasfilm

Un court-métrage Looney Tunes en guise d'apéritif

L'acteur ne se prive jamais de s'exprimer sur les réseaux sociaux quand l'envie lui prend. Il vient encore de récidiver sur Twitter, en commentant une publication à propos d'un dessin animé Duck Dodgers (l'une des incarnations du canard Daffy Duck). Le film en question s'appelle Duck Dodgers in the 24 ½th Century et ne doit pas être totalement étranger aux fans les plus assidus de l'univers Star Wars. Comme le rappelle Mark Hamill, George Lucas a eu l'idée de diffuser ce court-métrage en préambule d'Un nouvel espoir lors de la distribution dans les salles.

George voulait vraiment que ce film animé classique de Daffy Duck soit montré avant chaque projection de Star Wars. Cela aurait été un brise-glace pour faire savoir au public que ce qui allait arriver était moins sérieux qu'attendu. J'ai été déçu de ne pas pouvoir en obtenir les droits et cela n'a pas pu se produire.

Si aujourd'hui tout le monde peut s'écharper avec un sérieux plombant à propos de Star Wars, cette anecdote rappelle que Lucas voulait avant tout faire un spectacle familial durant lequel les petits et les grands s'amusent. Ce petit apéritif aurait assurément donné le ton. Il reste cependant la possibilité de le (re)découvrir ci-dessous. Le canard des Looney Tunes s'illustre dans une aventure durant laquelle il doit retrouver l’Illudium Phosdex. Cet élément chimique rare est utilisé dans la fabrication de la crème à raser. Forcé de se rendre sur la planète X, il va devoir d'affronter Marvin le Martien :