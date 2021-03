Star Wars : découvrez comment la voix de Jabba a été créée

Jabba le Hutt est apparu à trois reprises dans les films Star Wars. Après une courte introduction dans Un nouvel espoir (séquence ajoutée a posteriori), Jabba le Hutt est devenu l'un des principaux antagonistes de Le Retour du Jedi. Il revient également le temps d'une courte apparition dans La Menace fantôme. Dans l'épisode VI, cette grosse limace galactique prend la Princesse Leia en otage. Luke va devoir intervenir pour libérer sa sœur, et Han Solo, également sous le joug du chef du clan Hutt. L'immonde Jabba est resté gravé dans les mémoires. À la fois pour son apparence, mais également à travers sa voix inédite.

Jabba, en tout cas dans Le Retour du Jedi, c'est une énorme marionnette créée par Phil Tippett. Celle-ci était tellement imposante qu'elle nécessitait l'intervention de plusieurs techniciens pour la faire fonctionner. Outre son apparence physique repoussante, c'est également sa voix qui demeure mémorable. Un timbre profond, gras et gluant, qu'il a été difficile de produire. Parce que l'origine de la voix de Jabba a de quoi être étonnante et totalement inattendue. Si la langue a été imaginée par Larry Ward (à qui l'on doit également le langage de Greedo), c'est l'ingénieur du son Ben Burtt qui a été chargé de fabriquer la voix de Jabba. Ce dernier a d'ailleurs dévoilé les secrets de cette confection toute particulière. Une création qui a le mérite d'être originale.

Larry Ward a lui-même prêté sa voix à Jabba, avant que celle-ci ne soit transformée par Ben Burtt. Les modifications opérées par ce génie du son ont été multiples et inattendues. En tant qu'artiste, Ben Burtt a une forte notion d'improvisation et d'adaptation. C'est ainsi de cette manière qu'il a utilisé une fondue au fromage pour créer la voix de Jabba :

Pour donner à Jabba le son le plus lourd et le plus profond, on a presque descendu la voix de Larry d'une octave. Puis on a passé la voix dans un générateur de sous-harmoniques et on a donné à sa voix un son tonitruant très lourd. Et puis, pendant qu'il parlait, on a créé un son de mouvement qui n'était en fait qu'une fondue au fromage.