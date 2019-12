Star Wars : découvrez la signification des couleurs des sabres laser

Vous avez aimé ? Partagez :

L’univers « Star Wars » regorge de détails croustillants. Chaque petit élément a sa signification. Par exemple, les couleurs des sabres laser ne sont pas juste là pour faire jolie, mais ont bien un sens. Voici la signification des différentes couleurs des sabres laser dans l’univers Star Wars.

La couleur des sabres laser dans Star Wars a une forte connotation. Chaque couleur est représentative d’émotions différentes, symbolise certains éléments de la Force et signifie beaucoup sur le caractère du porteur de l’arme. À l’origine, les sabres laser sont des cristaux qui peuvent provoquer différents effets en fonction de leur agencement. Ces fameux cristaux ont notamment été abordés dans Rogue One. Mais alors d’où viennent toutes ces couleurs différentes ? Physiquement, ces couleurs varient en fonction des teintes des cristaux utilisés, mais symboliquement, elles ont une toute autre signification.

Les sabres bleus : la justice

Un esprit de justice et de protection. Ce sont les plus courants, ceux que l’on croise le plus dans la saga Star Wars. De nombreux Jedi ont porté cette couleur, que ce soit Anakin ou Obi-Wan dans la prélogie, Luke dans la trilogie originale, ou encore Rey dans la trilogie de Disney. Généralement, ils sont confiés aux combattants, aux gardiens, donc aux Jedi talentueux pour les combats physiques. Ils sont l’arme des Gardiens Jedi et symbolisent donc un utilisateur qui se sert de la force de manière plus physique.

Les sabres verts : la sagesse

Ils sont eux aussi très rependus. De nombreux Jedi utilisent cette couleur à travers les films. Que ce soit Qui-Gon Jinn, Yoda ou encore Luke, nombreux sont les Jedi à avoir utilisé cette couleur. Les sabres verts s’adressent davantage aux diplomates, aux Jedi sages, qui préfèrent le dialogue à la violence. Ce sont les plus emblématiques, et Yoda est une référence dans ce domaine. Il est la sagesse incarnée. Ces Jedi Consulaires s’intéressent aux mystères de la force et ont pour but principal de combattre le côté obscur. Ils sont les plus intelligents, et ont énormément fait avancer les secrets de la Force.

Les sabres jaunes : l’équilibre

Synonymes de curiosité, ces sabres laser sont assez rares. Ils ont une connotation toute particulière. Ils sont utilisés par les Jedi qui empruntent des techniques au côté obscur de la Force. La couleur jaune représente une forme d’équilibre entre la Force et le côté obscur. Ils sont surtout utilisés par les Jedi Sentinelles, qui vouent leur vie à étudier les techniques de combat du côté obscur. Ces sabres sont créés pendant l’Ancienne République et permettent à ses détendeurs de traquer les serviteurs du côté obscur et les Jedi trop attirés par les pouvoirs Sith. Ces Sentinelles ont une résistance accrue au côté obscur de la Force. Parmi les plus célèbres on peut compter Bastila Shan, Atton Rand et surtout Rey qui se fabrique son propre sabre laser jaune à la fin du film de J.J. Abrams, Star Wars 9. Ils sont également utilisés par les Gardes du Temple Jedi dans Clone Wars.

Les sabres blancs : l’obéissance

Il n’existe qu’un seul sabre laser blanc pour le moment. Cette couleur est attribuée aux guerriers obéissants, capables d’avoir une abnégation totale pour leur cause. Le seul Jedi qui possède cette faculté est une femme : Ahsoka Tano, l’apprentie d’Anakin pendant Clone Wars. Une autre théorie explique qu’il serait blanc car elle a elle-même réparé son cristal abîmé.

Les sabres noirs : l’égoïsme

Ces sabres noirs sont les plus rares. Un seul sabre de ce type a été recensé pour l’instant dans l’univers Star Wars. Il a été créé par Tarre Vizsla, le premier Mandalorian à rejoindre l’ordre Jedi. À la base, il est un humain sensible à la force. Selon la légende, il est le créateur de ce sabre qui va devenir l’étendard de la maison Vizsla. Après sa mort, son sabre laser a été conservé dans le Temple Jedi jusqu’à ce que ses descendants l’attaquent pendant la chute de l’Ancienne République. Le sabre est par la suite retombé aux mains de la maison Vizsla qui l’a utilisé pour tuer des Jedi et reprendre le contrôle de Mandalore. Pre Vizsla a fini par mettre la main dessus avant de se faire tuer par Dark Maul. Jusqu’à peu, on ne savait pas trop où se trouvait ce sabre, introduit très brièvement le temps d’un flash back dans Star Wars Rebels. Mais le dernier épisode de The Mandalorian réintroduit ce fameux sabre dans les mains du cruel Gideon. Quant à la signification de sa couleur, cela reste encore un mystère…

Les sabres violets : l’ambiguïté morale

A la base, ce sabre laser est introduit dans la prélogie à cause de (ou grâce à) Samuel L Jackson. Il interprète Mace Windu dans les trois films de George Lucas. Cette couleur violette vient d’un caprice de l’acteur qui voulait un sabre laser d’une couleur différente des autres. Une couleur unique. Le cinéaste a plié à ses exigences. Mais depuis, la couleur est devenue canon et a sa propre signification. La couleur violette est censée être remise aux Jedi faisant appel à des techniques issues du côté lumineux comme du côté obscur de la Force . Elle représente une ambiguïté morale et requiert alors beaucoup de sagesse et de maîtrise de soi. Dark Traya, seigneur Sith, manipule elle aussi un sabre laser violet. De même que Mara Jade, qui a commencé sa carrière dans les rangs de Palpatine avant de rejoindre l’Ordre Jedi fondé par Luke Skywalker.

Les sabres rouges : la destruction

La grande majorité des Sith possèdent un sabre laser rouge. Tous les Sith présents dans les films de la franchise arborent cette couleur. Les sabres deviendraient rouge écarlate lorsqu’ils sont imprégnés de l’énergie négative des Sith. Les cristaux nécessaires pour créer cette arme n’existent pas dans le milieu naturel, et sont donc synthétiques. Ils symbolisent évidemment l’avidité, la violence, l’égoïsme et tous les caractères négatifs issus du côté obscur de la Force.

Les sabres marrons : une grande force physique

Ils sont également très rares. Ces sabres sont habituellement remis aux Chevaliers Jedi axés sur l’offensive et les attaques physiques. Il est le symbole d’une grande force physique et est notamment utilisé par Lowbacca, le neveu de Chewbacca.

Les sabres turquoises : la pureté

Ils sont assez répandus, et dérivent du classique sabre laser bleu. Ils symbolisent la pureté et sont remis aux Jedi adeptes de la méditation, très sensibles au côté lumineux de la Force. Ferus Olin en possède un.

Les sabres vert clair : la communion avec la nature

Dérivés des sabres verts traditionnels, ils sont remis aux Jedi capables d’entrer en communion avec la nature, la faune et la flore. Rahm Kota et Kao Can Darach possèdent un sabre de ce type.

Les sabres oranges : la ruse

Symboles de négociation, de ruse, de stratégie, ils sont légués aux Jedi capables d’utiliser leur intelligence plutôt que la force pour régler des conflits. Ils sont généralement confiés aux espions ou aux assassins. Deux personnages assez célèbres portent ce type de sabre : Yaddle, de la même espère que Yoda qui apparaît furtivement dans La Menace Fantôme, et Tyvokka, une Wookie capable de voir l’avenir.