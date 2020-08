Star Wars : des chercheurs s'inspirent de la main artificielle de Luke

Si le cinéma de science-fiction paraît parfois très éloigné de notre monde, il arrive que certains éléments deviennent réels quand des scientifiques ou des chercheurs s'inspirent de titres cultes. C'est ce qui vient de se passer avec le développement d'une peau artificielle semblable à celle de Luke dans la première trilogie "Star Wars."

L'incroyable invention inspirée de Star Wars

Les chercheurs de la National University de Singapour connaissent leurs classiques. En s'inspirant des mésaventures de Luke Skywalker (Mark Hamill) dans L'Empire contre-attaque, l'opus central de l'initiale trilogie Star Wars, des scientifiques ont réussi à mettre au point une peau artificielle qui permet de se fixer sur une prothèse et de faire ressentir aux bénéficiaires des sensations dignes d'une vraie peau. La performance serait encore plus époustouflante puisqu'on parle d'une technologie qui permettrait d'aller encore plus vite que le fonctionnement du système nerveux. Cette invention qui revêt le nom d'Asynchronous Coded Electronic Skin (ACES) est un assemblage de plusieurs capteurs connectés les uns avec les autres par un système électrique. Une innovation qui pourrait, si elle se démocratise, devenir une solution révolutionnaire pour les personnes amputées. Les sensations seraient proches de celles que l'on ressent avec un vrai membre, notamment en ce qui concerne la chaleur, les différences de textures ou encore la force.

Une des dernières scènes du film

L'équipe singapourienne ne cache pas qu'elle est allée puiser dans l'univers inventé par George Lucas pour créer l'ACES. En effet, dans Star Wars 5, Luke affronte Dark Vador dans un combat qui va laisser des séquelles physiques et psychologiques. Lors du final, il apprend que son ennemi n'est personne d'autre que son père, désireux de le ramener dans son camp. Avant de parvenir à s'enfuir, Luke se fait trancher sa main droite. Par la suite, on le découvre en train de se doter d'une main de remplacement robotique (photo ci-dessous). La fameuse peau artificielle que l'on voit dans cette scène est ainsi devenue presque réelle.

Ce n'est pas la première fois qu'une trouvaille de Star Wars se matérialise dans notre réalité. On pense, par exemple, aux hologrammes en temps réels (souvenez-vous par exemple de la performance lunaire de Jean-Luc Mélenchon). Hélas, si le combat de sabre laser est devenu une discipline sportive reconnue, il ne se pratique pas avec des lasers réels mais plutôt avec des répliques. Nous avons encore beaucoup de retard par rapport à Star Wars et ce n'est peut-être pas plus mal ainsi pour l'instant...