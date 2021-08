Star Wars : Disney dévoile les détails de son incroyable hôtel immersif

Après avoir ouvert un land entièrement consacré à Star Wars à Walt Disney World en Floride, et à Disneyland en Californie, Disney passe à la vitesse lumière en dévoilant les premiers détails de son expérience immersive ultime : la Galactic Starcruiser Adventure.

Star Wars : le Galactic Starcruiser ouvrira ses portes en 2022

Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, le studio exploite à fond la licence. En plus des films et des séries, les parcs d'attractions profitent également de l'arrivée de cette galaxie lointaine. À Walt Disney World en Floride et à Disneyland en Californie, un land entier Star Wars a même vu le jour en 2019 et 2020. Baptisé Galaxy's Edge, il renferme notamment une attraction incroyable : Rise of the Resistance. Disneyland Paris accueillera également une zone dédiée à Star Wars avant 2025.

Star Wars Galaxy's Edge à Walt Disney World © Disney / Lucasfilm

Mais ça n'était qu'un début.

Pour pousser encore plus loin l'immersion des visiteurs, Walt Disney World accueillera au printemps 2022 une expérience inédite de trois jours et deux nuits baptisée Star Wars : Galactic Starcuiser Adventure.

Une immersion totale

Entre l'hôtel, le théâtre immersif et le jeu de rôle, Galactic Starcruiser est, selon Disney, "l'expérience la plus immersive jamais créée". Et pour cause. Les visiteurs qui embarqueront à bord de ce vaisseau vivront leur propre aventure Star Wars, comme s'ils en étaient les héros.

À leur arrivée, ils joueront le rôle de leur choix (faire partie de la Résistance, du Premier Ordre ou rester simple spectateur), et croiseront différents personnages de la saga (en costume) qui interagiront avec eux. Ils prendront part à des histoires et enquêtes. Grâce à des écrans, les fenêtres du vaisseau donneront sur le cosmos. En d'autres termes : les visiteurs auront l'impression ultime d'être dans un film de George Lucas. Un vrai rêve de fan.

Galactic Starcruiser Adventure © Disney/Lucasfilm

Les journées seront divisées en plusieurs activités : visite du vaisseau, réception du capitaine, dîners à thème, spectacles, construction de sabres-lasers, entraînement etc... Les visiteurs auront bien évidemment accès aux attractions de Galaxy's Edge.

©Disney/Lucasfilm

Vous vous en doutez, cette expérience a un prix. Et il risque de dissuader de nombreux fans. Pour les deux nuits, il faudra minimum compter, pour une chambre double avec deux adultes 1209 dollars par personne par nuit, soit un total de 4809 dollars (4061 euros). Ces prix exorbitants s'expliquent notamment par le faible nombre de chambres disponibles (à peine une centaine).