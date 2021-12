Star Wars Eclipse : une bande-annonce magnifique pour le jeu de Quantic Dream

À la surprise générale, le studio Quantic Dream a annoncé le développement du jeu vidéo "Star Wars Eclipse". Une superbe bande-annonce a été dévoilée et promet une œuvre grandiose !

Star Wars Eclipse, un superbe jeu à venir

L'univers de Star Wars ne s'est pas contenté de films ou de séries. Très vite, la franchise s'est développée sur d'autres médiums, dont le jeu vidéo. Et ce, dès la fin des années 1970. Parmi les titres marquants, on pense à Jedi Knight, l'excellente série des KOTOR, les Battlefront, les adaptations directes des films, ou plus récemment Fallen Order. Prochainement, un nouveau jeu devrait rendre dingue les fans de la saga : Star Wars Eclipse.

C'est lors de la cérémonie des Game Awards 2021 que le studio Quantic Dream (à qui on doit Heavy Rain, Beyond Two Souls ou encore Detroit Become Human) a dévoilé les premières images du jeu. Une bande-annonce longue de quasiment trois minutes et visuellement magnifique. La vidéo contient tout ce qu'on aime dans l'univers de Star Wars. Avec des personnages charismatiques, des combats dans l'espace et au sabre laser, et un ennemi sombre et inquiétant qui se révèle. On remarque évidemment la présence de Yoda et de la Fédération du commerce.

Star Wars Eclipse ©Quantic Dream

Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur l'histoire de Star Wars Eclipse, si ce n'est qu'il se déroulera durant l'ère de la Haute République et dans une région inexplorée de la Bordure Extérieure. Côté gameplay, le site du jeu indique qu'il s'agira d'un jeu d'action-aventure avec plusieurs personnages et une narration aux multiples embranchements.

Une connexion avec The Acolyte ?

Comme dit précédemment, le jeu vidéo Star Wars Eclipse se passera donc durant l'ère de la Haute République. C'est également à cette période que doit se dérouler la série The Acolyte. Plus précisément, elle devrait avoir lieu environ 200 ans avant les événements de La Menace fantôme. On ne peut pas savoir si le jeu et la série auront lieu exactement au même moment. Mais une connexion entre les deux médiums semble assez probable. Pour toute confirmation, il faudra encore patienter. La série sera à découvrir en 2023 sur Disney+, et le jeu vidéo n'a de son côté aucune date de sortie.