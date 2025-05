Star Wars : George Lucas répond enfin à l’une des plus grandes questions de la saga

Pendant des décennies, les fans de l’univers "Star Wars" se sont demandés pourquoi maître Yoda parle d’une façon aussi particulière. Désormais, on connait enfin la réponse.

L’Empire contre-attaque, où l’introduction de l’un des plus grands mystères de Star Wars

Dès le lancement de la franchise Star Wars avec Un nouvel espoir, George Lucas a dévoilé un univers extrêmement riche. Le cinéaste a continué de nous présenter de nouveaux personnages, de nouvelles planètes et de nouveaux mystères fascinants à la sortie des films suivants.

Deuxième opus à être sorti, en 1980, L’Empire contre-attaque a introduit l’un des plus grands mystères de la saga. Car c’est dans ce film que l’énigmatique maître Yoda est apparu pour la première fois. Depuis, les fans de cet univers n’ont de cesse de se poser une question sur ce personnage mythique : pourquoi parle-t-il à l’envers ? Quarante-cinq ans après la sortie de son long-métrage, George Lucas nous a enfin apporté la réponse.

George Lucas révèle enfin pourquoi Yoda parle à l’envers !

Le créateur de la saga Star Wars se fait désormais assez rare en public. Mais récemment, il a fait une apparition au TCM Classic Film Festival, à Hollywood, à l’occasion d’une projection de L’Empire contre-attaque pour le 45ème anniversaire de la sortie du film. Avant la projection, il a accepté de répondre aux questions du journaliste Ben Mankiewicz devant le public présent. Et comme le rapporte Variety, lorsque son hôte lui a demandé la raison pour laquelle Yoda parle à l’envers, il a enfin levé le voile sur ce mystère :

Parce que si vous parlez normalement, les gens ne vont pas vous écouter plus que ça. Mais s’il avait un accent, ou s’il est vraiment difficile de comprendre ce qu’il dit, les gens se concentreront sur ce qu’il dit. C’était essentiellement le philosophe du film. Je devais trouver un moyen pour que les gens l’écoutent vraiment – surtout des enfants de 12 ans.

Après tant d’années à s’interroger sur la façon particulière de Yoda de parler, on sait donc désormais que George Lucas a utilisé cette astuce pour captiver plus facilement l’attention du public. Une idée brillante de la part du scénariste et réalisateur, puisque certaines des paroles du célèbre maître Jedi sont clairement restées dans les mémoires. Et sont régulièrement citées par les fans encore aujourd’hui.

La Fox a hésité à financer Un Nouvel espoir

George Lucas est aussi revenu sur le scepticisme de la Fox avant la sortie du premier Star Wars. Il a expliqué que le studio avait hésité à financer le film. Mais le cinéaste a finalement réussi à les convaincre de le laisser concrétiser son projet, ayant demandé « 50 000 $ pour écrire, réaliser et produire » Un Nouvel espoir et avoir les droits pour les films suivants.

En revanche, George Lucas a botté en touche lorsque Ben Mankiewicz lui a demandé s’il préférait Yoda ou un autre personnage introduit dans L’Empire contre-attaque, Lando Calrissian. Il a répondu avec malice par une autre question « Si vous avez 12 enfants, lequel aimez-vous le plus ? »