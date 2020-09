Star Wars : John Boyega attaque Disney sur la dernière trilogie

John Boyega a porté l'un des personnages principaux de la dernière trilogie Star Wars. L'acteur n'a pas forcément apprécié cette expérience et le fait savoir publiquement. Il ne mâche pas ses mots pour critiquer Disney sur le traitement qu'il pense avoir subi.

Une troisième trilogie Star Wars contestée

La nouvelle trilogie Star Wars est la première fabriquée depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Une donnée qui compte au moment d'analyser pourquoi ces films n'ont pas su apporter de la satisfaction aux fans. On dira que les fervents suiveurs de Star Wars sont difficiles à contenter, qu'il y aura toujours des boudeurs. Ce qui est réel, avec une telle fanbase il est impossible de créer une unanimité. Mais cette dernière trilogie de l'ère Skywalker aura échoué sur de nombreux points.

L'histoire continue de s'appuyer sur des figures connues mais fait entrer dans la danse une nouvelle génération. On a d'abord Rey (Daisy Ridley), le personnage central, une jeune femme sans famille qui découvre qu'elle peut dompter la Force. On a aussi Poe (Oscar Isaac), un pilote de la Résistance, ou encore le méchant Kylo Ren (Adam Driver). Puis il y a Finn, dont la particularité est d'être un Stormtrooper qui prend conscience de sa condition et qui décide de changer de camp. Une caractérisation intéressante sur le papier. C'est à John Boyega, ex-ado énervé d'Attack the Block, que le rôle revient. Dans une époque où l'on fait plus attention à la diversité à l'écran, c'est en apparence une bonne chose qu'un héros noir soit dans cette trilogie.

John Boyega tacle Disney

John Boyega a des comptes à régler avec la firme aux grandes oreilles. Dans une interview chez British GQ, il attaque sans détour Disney sur la manière dont Finn a été traité. Pour lui, le studio a voulu se donner une bonne image en inventant ce personnage de couleur. S'il reste assez important dans le tout premier film, il est effectivement devenu plus secondaire ensuite. On en veut pour preuve ce long passage sur Canto Bight avec Rose (Kelly Marie Tran) dans Les Derniers Jedi, qui ne sert pas à grand chose. Pire encore dans L'Ascension de Skywalker, où il n'a pas une utilité primordiale. Pour expliquer cela, l'acteur avance que Disney a privilégié les personnages blancs en leur accordant le traitement le plus intéressant.

Ils ont donné toute la nuance à Adam Driver, toute la nuance à Daisy Ridley. Soyons honnêtes. quoi faire avec eux, mais quand il s'agissait de Kelly Marie Tran, quand il s'agissait de John Boyega, rien du tout.

Le Britannique pourrait se cacher derrière l'exposition qu'il a gagné avec sa participation à l'univers Star Wars mais il préfère dire ce qu'il a sur le cœur, quitte à se mettre le studio à dos. On le sait engagé pour la cause noire, il suffit de voir son déchirant discours lors des manifestations après la mort de George Floyd pour comprendre qu'il ne blague pas sur le sujet. Et il a raison de le faire. Car on peut suspecter Disney d'avoir fait une diversité au rabais. Rien de plus probant, pour illustrer nos dires, que ce plan ridicule au possible sur un couple homosexuel qui s'embrasse à la fin de L'Ascension de Skywalker.

Cet opus final a également assuré le strict minimum avec Rose, Poe et la nouvelle venue Jannah (Naomi Ackie). On ne demande évidemment pas que tout le monde soit mis au centre à outrance pour justifier d'un respect de la diversité, mais on aurait aimé sentir que Disney en avait quelque chose à faire d'eux. Pour prendre l'exemple de Rose, son interprète Kelly Marie Tran avait été harcelée après le second opus. À la suite de ça, Disney l'a quasiment fait disparaître de son final. Tout ça n'est pas très réglo et ajoute d'autres regrets à une trilogie qui aura loupé bien des choses...