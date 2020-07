Star Wars : John Boyega ne veut pas revenir dans la franchise - CinéSéries

La dernière trilogie Star Wars aura été un gros coup de pouce pour deux acteurs en particulier. L'inconnue Daisey Ridley s'est faite un nom et John Boyega a enfin eu un gros rôle après quelques apparitions. Ce dernier ne se voit cependant pas revenir un jour dans l'univers.

John Boyega, l'une des incarnations du Star Wars de Disney

En prenant Lucasfilm sous son pavillon, Disney n'a pas laissé endormie longtemps la marque Star Wars. La trilogie lancée avec Le Réveil de la Force a rappelé des anciennes figures connues du public, comme Han Solo, Luke ou Leia, mais une nouvelle génération devait s'élever au cœur de cette intrigue. En plus de la mystérieuse Rey, c'est Finn qui a fait son apparition. Un ancien stormtrooper qui prend conscience de sa place et qui décide de changer de voie. Ces deux personnages, ainsi que Poe Dameron (la troisième recrue principale dans le camp des gentils), vont se retrouver à lutter ensemble contre le Premier Ordre, aux côtés de la Résistance. En plus des vétérans Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill, la nouvelle génération s'est incarnée à l'écran sous les traits de Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver et Oscar Isaac - pour ne citer que les principaux.

Finn ne reviendra plus

John Boyega a publié récemment sur son compte Instagram une photo de lui, de retour au travail pour un tournage. C'est là qu'un fan en a profité, dans les commentaires, pour l'interpeller sur une future apparition dans un film Star Wars. Remarque à laquelle l'acteur a répondu, par la négative, confirmant qu'il en a terminé avec la franchise.

lol non merci. Je suis passé à autre chose.

Le garçon n'a pas besoin de rester attaché à l'univers car son agenda est déjà bien chargé. Et on ne peut pas dire qu'il tourne avec n'importe qui. On le verra dans la série Small Axe de Steve McQueen, ainsi que dans Rebel Ridge de l'excellent Jeremy Saulnier, dans They Cloned Tyrone pour Netflix et lors d'un passage chez Comicbook.com, il évoque un film d'action sans titre avec Kevin Costner au casting. Pour lui, tout ça est le moyen de revenir à un cinéma plus indépendant, de ne pas rester ancré dans le monde des blockbusters. D'ailleurs, des discussions ont eu lieu avec Marvel mais il ne se sentait pas d'aller dans cette direction. Se permettre de refuser quelque chose d'aussi gros est courageux et, fort heureusement, sa prise de position tranchée dans le mouvement Black Lives Matter n'a pas d'impact sur sa carrière. À défaut de le revoir en Finn, vous pourrez le suivre dans un tas d'autres projets.