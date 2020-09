Star Wars : Keira Knightley ne se souvient pas de son personnage dans la prélogie

L'actrice Keira Knightley a joué Sabé dans « Star Wars : La Menace Fantôme ». Mais la comédienne a récemment admis ne pas se souvenir de l'identité de son personnage...

Keira Knightley dans Star Wars ?

Il est fort possible que vous vous ne souveniez pas que Keira Knightley joue dans La Menace Fantôme. La star de Pirates des Caraïbes a en effet fait ses débuts dans le premier épisode de la prélogie. Sorti en 1999, le film de George Lucas était l'occasion d'introduire une nouvelle trilogie Star Wars, adaptée à son époque et à son public. Un film qui intronisait de nouveaux personnages, avec notamment Natalie Portman dans le rôle de Padmé. Si tout le monde se rappelle de cette dernière, beaucoup ont oublié que Keira Knightley incarnait Sabé, sa doublure. Et même la principale intéressée ne se rappelle pas vraiment de cette expérience.

« Je ne jouais pas Padmé ? »

Dans une récente interview au micro de ComingSoon, Keira Knightley a été interrogée sur sa prestation dans Star Wars. Le journaliste lui rappelle que le personnage de Sabé a survécu, contrairement à Padmé, histoire de sonder un éventuel retour dans la saga. La comédienne, surprise de cette révélation, ne se souvenait pas vraiment de sa participation au film de George Lucas :

Attendez une minute. Qui ai-je joué ? Je ne jouais pas Padmé ?

Évidemment, le journaliste lui informe que c'est Natalie Portman qui campe Padmé, et qu'elle était alors Sabé, sa doublure dans La Menace Fantôme :

Vous savez, je n'ai vu le film qu'une seule fois. Je devais avoir 12 ans quand je l'ai fait, il est sorti et je l'ai vu l'année suivante. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Alors, Sabé n'est pas morte ? Okay. J'espère qu'elle a vécu une longue et heureuse vie quelque part sur une planète lointaine, très lointaine.

21 années se sont écoulées depuis la sortie de La Menace Fantôme, et peu de gens se rappellent de l'apparition de Keira Knightley en Sabé. Après avoir dissipé la confusion, la comédienne est revenue sur ce tournage, dont elle ne garde pas un souvenir impérissable :

J'avais 12 ans, je ne me souviens pas de grand chose. Je me souviens de ma coiffe qui était terriblement lourde, et qui me donnait mal à la tête. Je me souviens avoir été en arrière-plan si longtemps que je m'étais endormie. J'étais juste assise sur une chaise, mais je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. Mais à part ça, je ne me souviens littéralement de rien.

Il semble donc que l'expérience de Keira Knightley dans l'univers Star Wars n'était pas particulièrement excitante. En même temps, l'actrice n'y détient qu'un tout petit rôle et évolue dans l'ombre de Natalie Portman. Pourtant, être sur le plateau d'un film Star Wars demeure le rêve de nombreux enfants à travers le monde. Mais pas pour Keira. De toute façon, peu importe Star Wars, parce que depuis, la comédienne a fait ses armes et est devenue internationalement célèbre et réputée.