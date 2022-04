Star Wars - La Menace fantôme : le jour où une tempête de sable a ravagé le plateau

Alors que la première trilogie Star Wars avait réussi à fédérer une armée de fans, la prélogie a provoqué des réactions beaucoup plus contrastées. À l'origine, il y a "La Menace fantôme" et le tournage n'a pas été qu'une partie de plaisir puisque l'équipe a fait face à une tempête de sable dévastatrice.

La Menace fantôme, le premier volet de la prélogie

En 1999, Star Wars : Épisode 1 - La Menace fantôme déboule sur nos écrans lors d'une sortie événement largement teasée en amont. Alors que les fans de la première trilogie attendaient avec impatience de replonger dans l'univers, une partie du public a vécu un état de déception. La prélogie reste encore aujourd'hui un sujet clivant. Ne pouvant concrétiser toutes ses idées dans les années 70/80, George Lucas a attendu que des technologies plus modernes voient le jour pour narrer le début de la saga Skywalker.

Tout commence avec le jeune Anakin, repéré par le Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. En fond, le menace Sith grandit, avec la reine Amidala menacée. Malgré des avis mitigés, le film est une grande réussite au box-office avec 983 millions de dollars récoltés dans le monde entier. Le bilan s'est quelque peu embelli quelques années plus tard avec une ressortie en 3D plus que dispensable.

Star Wars : Épisode 1 - La Menace fantôme ©Lucasfilm

Une tempête de sable a fait irruption en plein tournage

Ne ternissons pas non plus entièrement le tableau. La Menace fantôme comporte aussi des bonnes choses. Notamment les passages sur Tatooine, avec la découverte d'Anakin ou encore la course. L'équipe s'est envolée en Tunisie pour trouver les décors désertiques de cette planète et faire naître Mos Espa. Il s'avère que tourner en plein air peut parfois réserver quelques surprises inattendues. C'est ainsi qu'une violente tempête de sable a totalement saccagé les décors construits pour le film. Les techniciens ont été dans l'obligation de travailler dans l'urgence afin de réparer ce qui pouvait l'être et de reconstruire le reste.

Cette catastrophe n'a cependant pas été mal perçue par George Lucas. Lorsqu'il tournait Un nouvel espoir, il a été confronté exactement au même problème. Le volet inaugural a ensuite été un succès. En voyant que l'histoire se répétait, il en a déduit que la chance allait encore être de son côté encore une fois. Une prédiction que l'on peut maintenant remettre en question...

Mos Epa

En temps normal, des décors construits dans la nature ne sont pas préservés mais celui de La Menace fantôme l'a été et il est devenu un lieu où les fans peuvent se rendre. Il se trouve plus précisément à Chott el-Gharsa mais il semblerait que son temps soit compté. Comme dans tous les déserts, les dunes se déplacent et le sable a déjà commencé à recouvrir les quelques bâtiments factices qui forment Mos Espa.