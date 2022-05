Star Wars : la réaction géniale d'Hayden Christensen en apprenant qu'il serait Anakin

La série Obi-Wan Kenobi arrive sur Disney+. Créée par Hossein Amini et Joby Harold, elle va se dérouler entre les événements de Star Wars III : La Revanche des Sith et Star Wars IV : Un nouvel espoir. L'occasion de raconter la période où Obi-Wan veille sur Luke sur Tatooine, tout en se protégeant des Inquisiteurs envoyés par Dark Vador.

Le show est un petit événement puisqu'il permet le retour de nombreux personnages et acteurs iconiques de la saga. Ewan McGregor, Hayden Christensen et Joel Edgerton sont respectivement de retour dans les rôles d'Obi-Wan, de Dark Vador et de l'oncle Owen, 17 ans après la sortie de La Revanche des Sith. Ainsi, toute l'équipe de la série est en pleine promotion d'Obi-Wan Kenobi. L'occasion pour Hayden Christensen de revenir sur la manière dont il a appris qu'il serait le visage d'Anakin Skywalker.

Il y a tout juste 20 ans, Hayden Christensen devenait Anakin Skywalker dans Star Wars II : L'Attaque des clones. Succédant ainsi au jeune Jake Lloyd, qui incarnait le personnage enfant dans La Menace fantôme, le voici propulsé à la tête d'une des plus grandes franchises cinématographiques de tous les temps. Lors d'une récente interview avec ScreenRant, L'acteur est revenu sur la manière dont il a appris la nouvelle. À l'époque, alors qu'il n'avait que 21 ans, il vivait en collocation avec un ami également fan de Star Wars. C'est alors qu'il a reçu un coup de téléphone de chez LucasFilm qui lui partageait la bonne nouvelle :

Je me souviens quand j'ai reçu l'appel téléphonique disant que j'avais le rôle. J'étais encore au lit, dans mon appartement à Vancouver de l'époque. Je me souviens être sorti après avoir raccroché le téléphone, un peu abasourdi et incrédule par la nouvelle, et être entré dans le salon où se trouvait mon colocataire. Il savait que j'attendais cet appel, il a vu mon sourire et a immédiatement compris qu'il y avait une bonne nouvelle. J'ai alors allumé un sabre laser imaginaire. Il était aussi un grand fan de Star Wars, et il avait la bande originale de l'épisode I. Il a mis la musique de Star Wars, et nous avons eu un duel imaginaire aux sabres lasers dans notre appartement, sautant sur tous les meubles et criant comme des enfants.