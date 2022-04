Star Wars L'Attaque des clones : pourquoi le sabre de Mace Windu est-il violet ?

Dans "L'Attaque des clones", le puissant Mace Windu a dévoilé son sabre laser violet. Une couleur qui a étonné les fans et qui dénote dans l'univers Star Wars. Saviez-vous que Samuel L. Jackson était responsable de cet ajout ?

L'Attaque des clones : l'opus central de la prélogie

Le grand retour de Star Wars sur les écrans en 1999 avec La Menace fantôme n'a pas été du goût de tout le monde. Ce premier opus a été discuté par les fans et, plus généralement, la prélogie suscite encore la discorde. Néanmoins, L'Attaque des clones est parvenu à sa sortie à créer davantage de satisfaction. Si on laisse de côté la romance entre Anakin et Padmé ainsi que d'autres défauts (Jar Jar ne parvient toujours pas à faire l'unanimité), le spectacle vaut le détour.

L'intrigue se situe quelques années après le premier épisode. Anakin a bien grandi et apprend aux côtés d'Obi-Wan. La République doit faire face à des dissidents qui ne veulent plus suivre les règles imposées dans la galaxie. Le comte Dooku prépare dans l'ombre une révolte qui risque de provoquer une guerre. Pendant qu'Anakin doit veiller sur Padmé, Obi-Wan découvre qu'une armée de clones est en train d'être formée.

Mace Windu, un Jedi différent

Le film est notamment connu pour la grande séquence d'affrontement final avec des nombreux Jedi. Une scène à laquelle est convié Mace Windu, incarné par Samuel L. Jackson. Ce personnage a une place particulière aux yeux des fans. Notamment grâce à son sabre violet. Normalement, les Jedi en ont un bleu ou vert. Ce qui aurait dû être son cas si Samuel L. Jackson n'était pas intervenu auprès de George Lucas pour qu'il en soit autrement. L'acteur a demandé de lui donner un sabre laser différent des autres afin qu'il soit reconnaissable immédiatement, qu'importe où il se trouve dans le plan. De plus, le violet serait sa couleur préférée.

Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones ©Lucasfilm

Sa requête n'était pas totalement hors-sujet car on rappelle que Mace Windu est un Jedi extrêmement puissant. De prime abord, le réalisateur n'était pas sûr de vouloir le faire. Mais l'interprète a expliqué lors d'un passage dans The Graham Norton Show sur la BBC qu'il a obtenu gain de cause et comment il l'a découvert :

Nous tournions des reshoots et George est venu me voir pour me dire : "Il faut que tu vois ça, c'est déjà un véritable b**del sur internet". Il m'a montré le plan où on me voyait avec le sabre violet et j'ai fait "Yeah !".

Résultat, on peut tout de suite identifier Mace Windu durant ce combat mémorable.