Star Wars : le coffret intégral de la saga Skywalker en Blu-ray 4K Fnac est dispo en précommande

Alors que Star Wars 9 est sorti dans les salles en décembre 2019, la Fnac se prépare déjà à accueillir ce dernier opus avec un coffret spécial Skywalker qui réunira l’intégrale des neuf films principaux Star Wars.

Avec Star Wars : L’Ascension de Skywalker, une page s’est définitivement tournée pour la saga Star Wars. L’épisode 9 referme l’arc Skywalker, débuté avec Luke en 1977 avec l’épisode 4, et qui s’est poursuivi avec Anakin en 1999 avec l’épisode 1. Ainsi, on aura suivi pendant plus de quarante ans et sur neuf films principaux les aventures de ces héros qui auront lutté jusqu’au bout entre le côté clair et le côté obscur de la force.

Si la conclusion n’a pas convaincue tout le monde, et qu’il faut admettre une production étrange entre les épisode 8 et 9, la franchise Star Wars reste quelque chose à part dans le cinéma. Une oeuvre qui a su traverser les âges et proposer un univers extrêmement riche, parvenant même à dépasser le cinéma (avec des romans, des jeux vidéo, des séries d’animation ou en live action).

La saga Skywalker dans un énorme coffret

L’épisode 9 a débarqué dans les salles le 18 décembre dernier. Mais, déjà, la Fnac nous annonce un gros coffret attendu. Il s’agit évidemment du coffret réunissant ces neufs films et nommé intelligemment Star Wars The Skywalker Saga Coffret. Une exclusivité de la Fnac qui propose de réunir les longs-métrages dans leur version Blu-ray 4K (mais également Blu-ray 2D). Soit ce qu’il se fait de mieux en terme d’image, justifiant ainsi le prix assez élevé (229.99€).

Si tout le monde ne pourra peut-être pas se l’offrir, nul doute que ce coffret ravira les fans. Car en plus de proposer les films et des bonus, ce coffret contiendra un livret imposant avec des images d’archives et des dessins.

Vous pourrez donc très bientôt, à partir du 30 avril 2020, vous lancer dans une ultime intégrale en revoyant les neuf films, tranquillement chez vous. Le coffret est disponible ici en précommande.