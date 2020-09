Star Wars : le créateur de Dragon Ball a rendu hommage à la saga par le passé

À première vue, l'univers de "Dragon Ball" et celui de "Star Wars" n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pourtant, Akira Toriyama, créateur du manga, a souvent affirmé son amour pour le space-opera qui l'aurait influencé pour écrire son oeuvre. Certains fans ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont récemment retrouvé un vieux dessin qui résume parfaitement l'amour que Toriyama porte à "Star Wars"...

Dragon Ball, le Star Wars du manga

À l'instar de la franchise lancée en 1977, Dragon Ball est une oeuvre qui a également conquis le monde et fut un précurseur du genre. En effet, la saga lancée par Akira Toriyama en 1984 (soit 7 ans après Star Wars : Un nouvel espoir) a été le premier grand succès commercial du manga avec 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

L'oeuvre qui raconte les péripéties de Goku, un garçon aux pouvoirs surnaturels qui combat sans cesse des guerriers aussi forts que lui, est aujourd'hui ancrée dans la pop-culture. Bon nombre de spectateurs continuent de grandir avec Goku et se retrouvent happés par les valeurs véhiculées par le manga. En somme, Dragon Ball a une fanbase très solide...tout comme Star Wars. Et lorsque les fans des deux univers se rencontrent, cela donne une découverte qui date de plus de 20 ans.

En effet, sur le site Reddit, les fans des deux univers ont pu découvrir un dessin réalisé par Toriyama en 1999, avant la sortie de Star Wars : La Menace Fantôme. On peut y voir ainsi le jeune Anakin Skywalker (futur Dark Vador) dessiné à la manière d'un Goku enfant.

Toriyama impatient de découvrir les épisodes préquels

Enthousiasmé par la sortie du premier épisode de la prélogie, Toriyama a, en outre, rajouté un message spécial :

Enfin! Un nouveau Star Wars arrive !! Cette série, avec son histoire, sa vision du monde et ses designs, est vraiment super. Je suis assez passionné par elle, et elle m'a beaucoup influencé. L'heure est venue, et je suis déjà enthousiasmé par ce quatrième film !

Il poursuit son message en signifiant que son intérêt est plus porté vers les antagonistes et les extraterrestres que vers les protagonistes humains :

Personnellement, je ne m'intéresse que très peu aux humains de cette série. De ce fait, l'enfance de Dark Vador ne m’intéresse pas vraiment (même si j'attends avec impatience Ewan McGregor). Cependant, en regardant les bandes-annonces, les machines, les robots et les extraterrestres ont de nouveau l'air assez cool. Et les effets spéciaux ont l'air génial. Cela devrait certainement être intéressant. J'ai hâte de le voir.

Quelles sont les références à Star Wars que l'on peut voir dans Dragon Ball ?

Bien que Toriyama n'ait jamais précisément cité quels étaient les clins d’œil à la saga imaginée par George Lucas, on peut facilement les deviner par nous-mêmes.

Il y a, tout d'abord, les multiples machines construites par Bulma qui ont pour modèles les vaisseaux et les robots que l'on peut trouver dans le space-opera. Il y a ensuite la Tour de Karin qui fait clairement penser à La Cité des Nuages, que l'on retrouve dans Star Wars : L'Empire Contre-Attaque. Par ailleurs, dans ce même film, on peut y voir Luke être soigné dans une machine médicale, qui fait étrangement penser à celle dans laquelle Goku et Vegeta ont été soignés à plusieurs reprises.

Quand on sait que George Lucas lui-même a avoué s'être inspiré de certains films d'Akira Kurosawa pour réaliser sa saga, on se dit que les liens entre Star Wars et l'univers nippon n'ont pas fini de fasciner.