Star Wars : le film de Kevin Feige avance

Nous n'avions plus aucune nouvelle à propos du long-métrage Star Wars développé par Kevin Feige. Non content de gérer l'univers Marvel, il va aussi s'occuper un peu de l'autre grosse marque détenue par Disney. Le projet avance et vient même de se trouver un scénariste.

Kevin Feige recrute un scénariste Marvel pour son films Star Wars

Entre toutes les annonces lors de l'Investor Day, Disney a oublié de parler du film Star Wars développé par Kevin Feige. Le boss des studios Marvel se permet en effet de passer une tête dans l'univers créé par George Lucas. Son arrivée est permise par le renouvellement souhaité de la marque maintenant que la saga Skywalker s'est achevée. Les derniers signaux envoyés sont ceux d'une progression, même si on a l'impression que la machine avance plus vite sur le petit que sur le grand écran.

Deadline rapporte que le projet de Kevin Feige venait de se trouver son scénariste. Ce qui veut dire que les grandes lignes ont été définies en amont et que l'élu doit maintenant s'occuper d'écrire l'histoire en intégralité. Le média américain annonce que c'est Michael Waldron qui a été choisi. Kevin Feige n'est pas allé le chercher très loin car il travaille en ce moment pas mal dans le MCU. Il a déjà signé le script de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness et a opéré sur la série Loki en tant que showrunner. Son travail est si apprécié qu'il a signé un large deal avec Disney pour plusieurs années.

Kevin Feige

Il s'agit d'une première avancée majeure mais il reste encore un sacré chemin à faire avant d'arriver au bout. Le film, sans titre, ne doit pas être la priorité absolue pour Lucasfilm. Avant lui, nous devrions avoir l'essai de Taika Waititi et le Rogue Squadron de Patty Jenkins à Noël 2023. On n'oublie pas, aussi, que J.D. Dillard doit diriger un film - il n'a malheureusement pas été question de lui pendant l'Investor Day. Même traitement pour la trilogie que prépare (à priori) encore Rian Johnson. Si le programme commence à se dessiner très clairement pour les séries Disney+, avec des dates et des informations conséquentes, on ne peut guère en dire autant de ce qui se prépare pour les salles obscures. À voir où tout cela va nous mener. L'idée, désormais, est de ne plus s'embêter avec le format de la trilogie et d'inventer des trames originales.