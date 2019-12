Star Wars : le format trilogie pourrait disparaître

Vous avez aimé ? Partagez :

En dehors des deux « A Star Wars Story », les fans de la franchise sont habitués à consommer du Star Wars sous la forme de trilogies. Cette tendance pourrait s’enrayer à l’avenir avec les prochains films. Lucasfilm ne veut plus forcément passer par ce type de construction narrative.

Parler de Star Wars, ce n’est pas que cibler des films en particulier. Évidemment, ils ont tous des spécificités, des défauts, des qualités, des ajouts à la mythologie. Mais il arrive très souvent qu’on en vienne à parler d’une trilogie entière. La première, d’abord, le plus culte. Celle qui a tout lancé et qui a permis à George Lucas d’être adulé par des millions de fans à travers le monde. Ça s’est gâté avec la seconde, où le public s’est retourné contre le metteur en scène. Ces trois nouveaux films, qui se déroulent chronologiquement avant la trilogie précédente, n’ont pas tout mal fait mais de nombreux défauts ne lui permettent pas de s’inscrire dans le cœur des suiveurs de la première heure. Dans les années 2010, une troisième série de films a débuté, pour achever l’arc des Skywalker. Là aussi, les fans sont divisés et nous sommes prêts à parier que l’opus final, L’Ascension de Skywalker, ne va pas leur faire changer d’avis.

On ne s’en rend pas encore totalement compte avec la hype autour du neuvième film mais Lucasfilm va devoir fournir un gros boulot par la suite pour inventer les histoires de demain en s’éloignant des figures actuelles. La firme a l’air de tâtonner encore pour prendre de grandes décisions. Rian Johnson est chaud pour développer une nouvelle trilogie mais son projet est au point mort et les films pilotés par David Benioff et D.B. Weiss ont été annulés avec l’abandon des deux compères.

La fin des trilogies Star Wars ?

Une interview de Kathleen Kennedy, la boss de Lucasfilm, dans le LA Times, permet de comprendre où nous en sommes. Elle ne s’avance pas sur le nom d’un réalisateur ou sur un film en particulier, pour la simple raison que rien n’est fixé. On apprend ainsi que des décisions seront prises incessamment sous peu. En accord avec Disney, et notamment le CEO Bob Iger, il est possible que le format de la trilogie ne soit plus systématiquement employé du côté de Star Wars. La recette a fait ses preuves – ou pas, pour certains – et changer de modus operandi peut être bénéfique pour aller dans plus de directions différentes.

Je pense que ça nous donne une vision plus ouverte de la narration et que nous ne sommes pas obligés de nous enfermer dans une structure en trois actes. Nous n’allons pas déterminer une structure à l’avance pour ensuite faire entrer les films dedans, comme dans des cases. Nous allons vraiment nous laisser dicter par ce que l’histoire a besoin.

Dans le fond, cette déclaration ne veut pas dire que les trilogies sont de l’histoire ancienne et qu’aucune nouvelle ne sortira un jour. Mais Lucasfilm semble prêt à se laisser voguer dans la Galaxie pour conter des histoires qui ont moins d’amplitude temporelle. Si une suite est nécessaire, elle verra le jour. Sinon, on passera à autre chose. Ce nouveau mode de conception peut aussi permettre à plus de talents de venir injecter leurs idées dans la franchise, sans avoir un cahier des charges qui dépend d’autres films – on a vu ce que ça a donné avec Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi. Nous en saurons plus l’année prochaine, quand le battage médiatique autour de L’Ascension de Skywalker sera fini. Le prochain film devrait normalement sortir pour 2022.