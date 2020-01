Star Wars : le prochain film pourrait se dérouler avant la saga Skywalker

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Avec « Star Wars 9 » Disney a conclu la saga Skywalker. Désormais la firme va devoir trouver de nouvelles choses à raconter. Pour cela, on pourrait avoir droit à un retour en arrière, environ 400 ans avant les événements de « La Menace fantôme ».

Depuis que Disney a racheté Star Wars, on ne peut pas dire que la firme a pris beaucoup de risque avec la marque. Jusqu’à présent, les films produits ont tous eu une attache assez forte avec la première trilogie. Rogue One se déroule juste avant l’épisode 4, Solo raconte les origines du célèbre personnage incarné par Harrison Ford et la nouvelle trilogie fait suite au Retour du Jedi pour conclure la saga Skywalker – qui au fond pouvait s’arrêter à l’épisode 6. Qu’on l’aime ou pas, la prélogie de George Lucas, en revenant en arrière, avait offert de vraies nouveautés, aussi bien visuelles que scénaristiques.

Retour en arrière pour Star Wars

Finalement, il se pourrait que Disney envisage enfin de s’éloigner suffisamment des films qu’on connaît déjà. En effet on apprend par Makingstarwars (relayé par Comicbook) que le prochain film, toujours prévu pour 2022, devrait cette fois se dérouler bien avant les événements déjà mis en scène au cinéma, 400 ans avant la saga Skywalker – et donc La Menace fantôme. Durant cette période, appelée la Haute République, la règle des deux imposée par Dark Bane est en place. Celle-ci stipule que seulement deux Sith pouvait exister à la fois : un maître et un apprenti. C’est ce qui avait notamment été évoqué à la fin de l’épisode 1 par Yoda (image en une). Ce dernier devrait, par ailleurs, être présent et donc bien plus jeune, environ à la moitié de sa vie.

Evidemment cette information est encore à prendre avec des pincettes puisque personne chez Disney n’a encore confirmé quoi que ce soit au sujet du prochain film Star Wars. Néanmoins, ce projet serait pour le moins intéressant, permettant aux scénaristes de proposer une histoire originale ou en évoquant des personnages moins connus du grand public (comme Dark Bane, pas Yoda, évidemment). Cependant, on peut déjà avoir un léger regret si jamais le film se déroule bien durant cette ère de la Haute République et que la règle des deux est imposée. Par celle-ci, cela empêcherait toute possibilité de voir enfin sur grand écran un grand duel entre une multitude de Sith et de Jedi.

On attendra dans tous les cas une confirmation de la part de Disney, mais avec une date fixée à 2022, il serait temps que le projet avance. En attendant, Star Wars 9 est toujours dans les salles depuis le 18 décembre 2019.