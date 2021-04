Star Wars : LEGO vient de créer une superbe figurine R2-D2

Pour le 50ème anniversaire de LucasFilm, les designers de LEGO ont un cadeau étonnant. La firme a en effet monté une figurine de R2-D2 composée de plus de 2000 briques. L'objet sera en vente dès le 1er mai.

LEGO et Star Wars : une amitié de longue date

La marque LEGO a séduit des générations entières de petits et de grands, passionnées par la construction d'univers et de figurines. Fondée en 1949 au Danemark, LEGO a depuis étendu son empire au monde entier. La société vend des ensembles de construction adaptés à tous les âges, et repose souvent ses produits sur des œuvres emblématiques de la pop culture. L'entreprise s'est même développée sur d'autres supports comme les jeux vidéo, les séries télévisées, et plus récemment les films avec notamment La Grande aventure LEGO.

La Grande aventure LEGO ©Warner Bros Studios

Le partenariat entre LEGO et Star Wars remonte à 1999. La société a ensuite produit de nombreux objets en briques basés sur l'ensemble de la licence de George Lucas. Récemment, la firme s'est de nouveau associée à Disney+ pour sortir LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes en novembre dernier. Une collaboration qui dure dans le temps, et qui propose également des œuvres LEGO emblématiques comme la célèbre Étoile Noire, composée de 4 000 briques, qui apparaît notamment dans Spider-Man : Homecoming.

Une impressionnante figurine de R2-D2

Pour accompagner le 50ème anniversaire de LucasFilm, la compagnie LEGO vient de dévoiler une toute nouvelle création. En effet, la boîte danoise emblématique vient de partager un nouveau produit : une construction de R2-D2 composée de 2314 pièces. La sortie de ce nouveau LEGO coïncidera avec l'anniversaire de LucasFilm, mais aussi avec la journée internationale Star Wars : le 4 mai. Disponible en exclusivité sur le site officiel de LEGO, ce nouvel objet sera commercialisé à partir du 1er mai prochain, au prix conseillé de 199€.

R2-D2 ©LEGO

Selon IGN, cet ensemble a été créé pour commémorer cette fête culte. L'objet, de 31cm de haut, comprendra un support central rétractable, une tête rotative et un périscope. Un rangement de sabre laser est également caché dans un compartiment secret dans la tête de R2-D2. Ce qui devrait ravir les constructeurs qui tenteront de compléter ce kit de 2314 pièces. L'ensemble comprendra également une figurine R2-D2 exclusive ainsi qu'une brique LEGO spéciale 50ème anniversaire de LucasFilm. Le cadeau parfait pour tout fan de Star Wars.