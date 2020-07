Star Wars : L'Empire contre-attaque domine le box-office US 40 ans après sa sortie - CinéSéries

40 ans après sa première sortie en salles, et 20 ans après son retour en version spéciale, "Star Wars : L’Empire contre-attaque" semble toujours aussi populaire auprès du public. Disponible dans les cinémas américains depuis le début du week-end dernier, le deuxième volet de la trilogie originale Star Wars devrait rapporter un bon demi-million de dollar à la franchise.

Star Wars : L'Empire contre-attaque, l'épisode culte de la saga

Sorti en 1980, Star Wars : L'Empire contre-attaque est souvent considéré comme le meilleur par les fans. En effet, le film accélère ses enjeux dans l'intense bataille que se livre l'Empire et l'Alliance Rebelle. Les révélations sur les origines du héros Luke Skywalker se font, les combats terrestres ou dans l'espace sont plus nombreux, et les répliques cultes fusent dans cet épisode V. Surtout, le film se hisse à la première position des recettes de l'année 1980 au niveau mondial. Il n'est donc pas très surprenant qu'il reproduise quelque peu cet exploit 40 ans plus tard, et ce, en un week-end.

Une ressortie qui rapporte pour Star Wars

On se souvient que la réédition de 1997 avait déjà dominé les classements pendant deux semaines, rapportant plus de 20 millions de dollars sur le premier week-end, puis 13 millions sur le second. Avec cette nouvelle sortie 23 ans plus tard, Star Wars: L'Empire contre-attaque aurait, d'après Deadline, fait rentrer 175 000 dollars dans les caisses des studios, et on estime qu'il devrait rapporter entre 400 et 500 000 dollars au total. Cela porte donc les bénéfices totaux de ce second volet à 290 millions de dollars depuis sa sortie aux Etats-Unis en 1980. On peut également noter que la saga Star Wars a accumulé plus de 10 milliards de dollars de recettes au niveau mondial.

Cette ressortie de Star Wars : L'Empire contre-attaque intervient durant une période difficile où le cinéma américain tente de freiner les pertes financières suite à la crise sanitaire en rééditant certains classiques. A ce jeu, SOS Fantômes, Jurassic Park et Les Dents de la Mer sont également ressortis au cinéma au cours des dernières semaines.

En ce qui concerne l'actualité la plus récente de la franchise Star Wars, la saison 2 de la série The Mandalorian devrait arriver d'ici octobre 2020.