Star Wars : les fans attendaient ce moment depuis 47 ans

La version originale de "Star Wars : Un nouvel espoir" n’a plus été projetée dans les salles depuis 1978. Mais le British Film Institute va bientôt permettre à quelques spectateurs de pouvoir la (re)découvrir.

Star Wars 4, un film culte qui a reçu plusieurs modifications

Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir est sans conteste l’un des films les plus iconiques de tous les temps. Sorti en 1977, il a marqué toute une génération de spectateurs. Sa popularité a permis à George Lucas de développer une longue saga, qui se poursuit encore aujourd’hui. Mais vous ne savez peut-être pas que vous n’avez peut-être jamais vu le Star Wars original. Car depuis sa sortie en 1977, George Lucas a apporté plusieurs modifications au long-métrage.

Ainsi, plusieurs versions de Star Wars : Un nouvel espoir ont vu le jour au fil du temps. Dès la première ressortie du long-métrage en 1981, le cinéaste en avait déjà changé quelques éléments. Si la version originale est ressortie en édition limitée en DVD, elle n’a plus été projetée pour le public au cinéma depuis décembre 1978. Mais cela va bientôt changer.

Quelques chanceux vont pouvoir voir la version originale !

The Telegraph nous apprend que la version originale de Star Wars 4 va bientôt de nouveau investir les salles de cinéma, 47 ans après ses dernières projections. Toutefois, seuls quelques chanceux pourront en profiter. Car le film sera projeté en juin prochain lors du Festival du Film de Londres, organisé par le British Film Institute.

Selon The Telegraph, le British Film Institute a dû négocier avec Disney et Lucasfilm pour pouvoir projeter le long-métrage. Cette version a été gardée dans les archives de l’institut pendant des décennies. Elle y a même été conservée à la température précise de 23 degrés Fahrenheit, afin de préserver sa qualité.

George Lucas préfère que le public le juge sur d’autres versions

Si vous vous demandez pourquoi le Star Wars 4 original n’a plus été projeté depuis 1978, la raison est due à George Lucas. Le réalisateur n’est tout simplement pas fan de cette version. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, il avait expliqué en 2004 qu’il la considérait comme « pas terminée ». Il préfère que le public le juge sur une version du film dont il est satisfait, et a donc voulu que celles avec des modifications soient projetées à la place depuis qu’elles ont été créées.