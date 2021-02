Star Wars : les Jedi doivent-ils s'abstenir de toute sexualité ?

Depuis près d'un demi-siècle, la saga Star Wars génère des théories, des questionnements et des zones d'ombres que les fans tentent de décortiquer. Concernant les moeurs de l'Ordre Jedi, avec leurs préceptes et leurs interdits, il nous semblait que les guerriers au sabre laser n'étaient pas autorisés à avoir des relations sexuelles. Pourtant, un roman Star Wars sorti récemment nous dit le contraire...

Star Wars : la Force et la passion

Dans l'univers Star Wars, les Jedi sont des guerriers qui ont pour mission de maintenir la paix et la justice dans la galaxie. Oeuvrant depuis des millénaires, ils disposent de pouvoirs surnaturels grâce à la Force, et combattent avec des sabres lasers. Surtout, leur philosophie est entièrement basée sur la sagesse et le contrôle de leurs émotions. Ainsi, leurs préceptes peuvent être proches de ceux que l'on peut trouver chez les bouddhistes et les taoïstes. En cela, les Jedi sont différents des Sith qui, certes possèdent également des pouvoirs et se battent au Sabre, mais se sont totalement laissés corrompre par le coté obscur.

Des sentiments comme la haine, la colère, l'égoïsme ou l'individualisme sont devenus l'apanage des Sith. Ils sont évidemment brocardés par les Jedi. Toutefois, il faut rappeler que ces guerriers-philosophes ont également une position tranchée en ce qui concerne l'amour. En effet, ce sentiment fut longtemps jugé tabou par l'Ordre Jedi, jusqu'à ce que Luke Skywalker transgresse plus d'une fois les règles en son nom pour sauver la galaxie. La nuance qu'il faut surtout observer est que ces combattants ne sont pas des êtres dénués d'émotion et de sensibilité. Seulement, ils doivent faire en sorte que leurs actes ne soient pas dictés par leur émotion et leur sensibilité. Dès lors, l'amour devient un danger pour bon nombre de Jedi. Et par ricochet, la sexualité aussi.

Star Wars, épisode II : L'Attaque des Clones ©LucasFilms

Des Jedi abstinents ? Vraiment ?

Des Jedi tels que Yoda ont pu estimer que l'amour (et les relations sexuelles qui en ont découlé) a corrompu l'esprit d'Anakin Skywalker, qui est devenu Dark Vador. Ce dernier s'était d'ailleurs marié en secret avec Padmé. Et la grossesse de cette dernière ne fut pas considérée comme publique à ses débuts. Toutefois, est-ce que le voeu de chasteté est réellement obligatoire ?

Dans le nouveau roman Star Wars : The High Republic - Into The Dark (dont les évènements se déroulent 200 ans avant ceux de La Menace Fantôme), un passage semble montrer que la réponse est négative. En effet, dans cette discussion entre un Padawan nommé Reath et un jeune pilote nommé Affie Hollow qui n'avait jamais rencontré de Jedi auparavant, une révélation surprenante est livrée au lecteur. Ainsi, Affie ne comprend pas pourquoi ces guerriers ont adopté une vie de moine mystique. Ce à quoi Reath lui répond :

Nous nous ancrons dans une existence spirituelle et renonçons aux attachements individuels afin de nous concentrer entièrement sur de plus grandes préoccupations.

Affie lui demande alors si ces renoncements impliquent également les relations sexuelles. Reath va lui signifier que son Maître Jora lui indiquait qu'il fallait différencier le célibat du corps et la pureté du coeur. Dès lors, plutôt que de parler de moines abstinents pour désigner la vie sexuelle des Jedi, on pouvait parler de moines célibataires et sans attaches.

La question de l'amour, de l'attachement et du sexe est donc sujet à débat chez les Jedi de la saga Star Wars. Il suffit de voir les nombreuses interprétations qui ont été faites du baiser entre Rey et Kylo Ren dans Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker pour s'en rendre compte.