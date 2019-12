Star Wars : les personnages de la troisième trilogie pourraient revenir

Vous avez aimé ? Partagez :

L’actuelle et troisième trilogie devrait permettre de refermer un immense chapitre ouvert en 1977 par George Lucas grâce à « Un Nouvel Espoir ». La fin de la saga Skywalker est sur le point d’arriver mais les nouveaux personnages principaux pourraient continuer à apparaître dans les prochains films Star Wars.

Ce qui se passe en cette fin d’année est historique. Qu’importe si L’Ascension de Skywalker fera (forcément) des déçus ou qu’on débattra sur ses probables défauts. Le film sera le point final d’une histoire qui aura traversé les époques. La saga Skywalker, lancée dans les années 70, trouve sa conclusion 42 ans après et ce n’est pas rien ! Intouchable dans le coeur des puristes, la première trilogie Star Wars restera la seule et unique qui trouve grâce à leurs yeux. Passons vite sur la prélogie, dont les carences font mal au coeur. Quant à cette troisième salve de films, discutables sur bien des aspects, elle aura apporté son lot de bonnes choses mais n’a pas réussi à rassembler tout le monde.

Que restera-t-il de tout ça après L’Ascension de Skywalker ? Lucasfilm va-t-il tourner la page et ne plus regarder en arrière ? Va-t-on abandonner des personnages qui pourraient mériter d’autres aventures ? On ne parle pas des anciens, mais davantage des nouveaux. À savoir Rey, Finn et Poe. On peut éventuellement ajouter Kylo Ren à la liste, en attendant de voir quel sera son destin dans le neuvième film.

À quoi ressemblera Star Wars dans le futur ?

Dans une longue interview pour le LA Times qui passionnera les fans de Star Wars, Kathleen Kennedy, la patronne de Lucasfilm, a laissé entendre que, malgré une envie de renouvellement, certains héros de la trilogie actuelle pourraient revenir. Ils ne seront pas abandonnés mais elle n’en dit pas plus sur comment cela sera fait. On peut déjà trouver quelques possibilités en imaginant une exploration du passé de Finn ou de Rey. Même si c’est plus vers l’avenir qu’on sent que Lucasfilm veut se tourner.

Plus généralement, Kathleen Kennedy explique que le format de la trilogie n’est plus l’option prioritaire et que la franchise repart de zéro. La formule est un peu grossière, car il y a un énorme passif à prendre en compte, mais c’est en effet une réalité qu’il va falloir réinventer certaines choses pour dessiner les histoire de demain. Et ça peut passer par le refus de se soumettre à cette structure en trois parties à laquelle le public s’est habitué. En dehors des essais « A Star Wars Story« , la franchise s’est toujours confrontée aux lois de la trilogie. Mais il est temps de changer. Bien qu’on ne sache rien de rien sur les prochains films, des décisions franches seront prises dans les semaines qui arrivent et la prochaine sortie Star Wars sur grand écran reste planifiée pour 2022.