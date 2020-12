Star Wars : Lucasfilm dévoile un making-of inédit de L'Empire contre-attaque

Lucasflim a fêté les 40 ans de "Star Wars, épisode 5 : L'Empire contre-attaque" en partageant un making-of blindé d'images inédites du tournage. Attention, il y a de l'émotion !

Star Wars : la preuve par 5

Au grand jeu du "Quel Star Wars est le meilleur des 9 de la série principale ?", la réponse se trouve bien souvent très loin des trois derniers épisodes. Il y a ceux qui défendent, avec raison, Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. Et puis il y a les 98% du reste des fans qui répondent Star Wars Épisode 5 - L'Empire contre-attaque. Il faut bien dire que le scénario de ce deuxième épisode est absolument incroyable, plein de surprises et celui qui fait le plus avancer l'histoire dans la légende.

On y découvre les héros suivant chacun des chemins différents. Luke (Mark Hamill) rejoint la planète Dagobah afin de suivre une formation de Jedi auprès de maître Yoda. Han Solo (Harrison Ford) tente lui d’échapper aux chasseurs de prime que Dark Vador a lancé à ses trousses.

Star Wars, épisode 5 : L'Empire contre-attaque ©Lucasfilm

Le film d'Irvin Kershner est un modèle de film d'aventure et de science-fiction qui a confirmé à l'époque le potentiel commercial de cette galaxie très très lointaine sortie de l'imagination de George Lucas. Le long-métrage a remporté notamment les Oscars du meilleur son et des meilleurs effets spéciaux, et rapporté 400 millions de dollars dans le monde. Pour fêter les 40 ans de sa sortie, Lucasfilm a dévoilé des images inédites de son tournage.

Des images glaciales qui réchauffent le cœur

Quatre décennies plus tard, c'est toujours le cœur serré que nous découvrons avec émotions des images jamais partagées de cette production pas comme les autres, le tout accompagné de voix-off des acteurs, enregistrées aujourd'hui, qui nous confient leurs sentiments.

Star Wars, épisode 5 : L'Empire contre-attaque ©Lucasfilm

Dès les premières images, c'est une nostalgie qui s'empare de nous à la vue de ce George Lucas d'à peine 35 ans qui regarde le montage d'une séquence et se dit qu'il serait préférable de rajouter quelques secondes entre deux plans.

On découvre également la difficulté de tourner en Suède durant la pire tempête de neige de l'histoire du pays pour les plans qui se déroulent sur la planète Hoth. En voix-off, George Lucas explique que l'état d'esprit sur le tournage était beaucoup plus détendu. Contrairement au premier épisode dans lequel les gens ne comprenaient rien à son projet, la donne est différente pour sa suite. Marc Hamill nous apprend même à faire la danse du Tauntaun. Plus tard dans la vidéo, il rigole un peu moins quand il doit s'entraîner au combat à l'épée pendant des semaines. Il le fait néanmoins avec style avec son jean "pattes d'éph'" très en vogue encore à l'époque.

Star Wars, épisode 5 : L'Empire contre-attaque ©Lucasfilm

Avec le recul, l'acteur explique que ce qui a le plus surpris les spectateurs, c'est que le film n'était pas une copie conforme du précédent. On sent enfin les larmes titiller nos pupilles quand on découvre des images de la jeune Carrie Fisher sur le plateau alors que tout le monde s'accorde à saluer sa bonne humeur et son espièglerie contagieuse.

Hamill finit la vidéo en expliquant que Star Wars Épisode 5 - L'Empire contre-attaque a marqué les esprits par sa spiritualité, sa profondeur et parce que la fin n'est pas heureuse, loin s'en faut, ce qui était inattendu pour une aussi grosse production. 40 ans plus tard, on est toujours aussi fascinés par cet Empire qui contre-attaqua avec autant de brio.