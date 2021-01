Star Wars : Lucasfilm fait le point sur sa timeline et renomme la prélogie

Certaines personnes peuvent avoir du mal à replacer tous les projets Star Wars dans la timeline générale. Avec l'arrivée du développement de The High Republic, Lucasfilm réorganise son univers avec un schéma très clair et en profite pour donner une nouvelle appellation officielle à la prélogie.

L'univers Star Wars accueille La Haute République

Comprendre la chronologie de Star Wars avec les trois trilogies sorties au cinéma n'est pas particulièrement compliqué. Il faut simplement placer celle qui est sortie en premier après la seconde. La troisième reste, quant à elle, la conclusion. En revanche, essayer de tout remettre dans le bon ordre en prenant en compte les séries et les livres demande un peu plus de connaissances sur le sujet. Davantage maintenant qu'est lancée la partie The High Republic avec des premières œuvres littéraires. L'univers Star Wars commence à se trouver une nouvelle extension qui ne tardera pas à être portée sur nos écrans.

The High Republic, ou La Haute République en français, est un chapitre qui se déroule de nombreuses années avant les événements de la saga Skywalker. À cette période, la galaxie est l'endroit où il fait bon vivre même si certains dangers existent en fonction des coins dans lesquels on se rend. La menace des Sith est mince car ils ne sont pas répandus. La règle des Deux bride ce camp. Elle empêche plus de deux Sith d'exister en même temps. L'un doit être le maître, et le second un élève dont le but est de challenger l'autre. Cette règle, qui assure une tranquillité généralisée, va être brisée à cette période. Dans le secret, les Sith sont en train de préparer un mouvement pour s'installer dans la galaxie. La série The Acolyte de Leslye Headlan pour Disney+ se déroulera justement lors des derniers instants de La Haute République.

Le point complet sur la timeline

À l'occasion de cet ajout majeur dans la timeline, Lucasfilm a décidé de réorganiser son univers. Rien de mieux qu'une belle frise pour comprendre en un coup d'œil de quoi il retourne :

Star Wars timeline ©Lucasfilm

On remarque que le chapitre dans lequel se trouve la prélogie vient de se trouver une dénomination officielle : Fall of the Jedi (La Chute du Jedi). Un titre qui fait forcément référence au destin d'Anakin Skywalker (considéré comme le sauveur, il a dérivé vers le côté obscur) et à celui des Jedi dans leur ensemble.

Ensuite, on note qu'un trou est laissé entre le Règne de l'Empire et L'Âge de la Rébellion. Est-ce que cela veut dire que Lucasfilm va tenter d'explorer cette période à l'avenir ? On peut le penser car on ne voit pas l'intérêt d'une telle mise en page. Cependant, le laps de temps qui se trouve entre ces deux chapitres n'est pas si grand. On parle d'une poignée d'années. Soit le moment où Luke est en train de grandir. La série Obi-Wan Kenobi se déroulera d'ailleurs durant la jeunesse du futur Jedi mais on peut très bien la caser dans la partie Règne de l'Empire. Les aventures télévisuelles sur Cassian Andor et Lando se positionneront aussi plus ou moins dans cette temporalité.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Après la mort de Dark Vador, on trouve donc La Nouvelle République. The Mandalorian se passe justement dans cet espace entre les deux trilogies. Au moment où l'Empire a été vaincu et qu'une autre menace (Le Nouvel Ordre) grandit dans l'ombre. Lors de l'Investor Day, deux séries se déroulant durant ces années ont été annoncées : Ahsoka et Rangers of The New Republic. On a hâte de voir quelle sera leur contribution à l'œuvre d'ensemble.

Enfin, on termine avec La Montée du Premier Ordre, qui contient la contestée dernière trilogie ainsi que la série animée Resistance. Et après ? On ne sait pas encore clairement si Disney et Lucasfilm vont dévoiler des histoires qui se déroulent après la saga Skywalker. Les projets pour le cinéma sont très mystérieux et les informations sont insuffisantes pour nous permettre de les placer dans cette timeline.