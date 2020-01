Star Wars : Mark Hamill a un très gros regret à propos de la nouvelle trilogie

Vous avez aimé ? Partagez :

Mark Hamill est l’un des acteurs emblématiques de Star Wars qui a fait son retour dans la dernière trilogie. Processus logique pour continuer de parler aux fans de la première heure, tout en assurant la transition pour les nouveaux personnages. Mais avant tout ça, l’acteur aurait aimé tourner avec plus d’anciens.

Lors de son apparition dans les derniers secondes du Réveil de la Force, Mark Hamill a excité des hordes de fans. Après Han Solo, Chewbacca et Leia, c’était une autre figure majeure de la mythologie Star Wars qui se joignait à la nouvelle génération. Sollicité par Rey, Luke n’était pas particulièrement ouvert à l’idée d’entraîner la jeune femme. Mais son importance est immense dans Les Derniers Jedi. Si on peut critiquer le travail de Rian Johnson sur plusieurs aspects – son film est pourtant pour l’auteur de ces lignes le meilleur de la trilogie -, ce qu’il a fait de Luke était vraiment intéressant. Jusque dans le final, son utilisation aura été respectueuse du personnage et lui offre une sortie majestueuse. Brièvement apparu dans L’Ascension de Skywalker, son histoire s’arrête là, alors que la relève prend les choses à son compte pour sauver la galaxie.

Mark Hamill exprime un regret concernant Star Wars

On sait Mark Hamill toujours très ouvert au public. Ce n’est pas le genre de star à négliger ceux à qui il doit sa célébrité et lorsqu’une internaute l’interpelle sur Twitter pour lui poser une question, il répond volontiers. En l’occurence, ici, on lui demande avec quel acteur de n’importe quel Star Wars il aurait aimé partager une scène :

From Peter Cushing on, every single one of them. Imagine the fantastic Sequel Trilogy actors & only working with two of them! https://t.co/VohzBLnHzI — Mark Hamill (@HamillHimself) January 26, 2020

Depuis [la mort de] Peter Cushing, chacun d’eux. Imaginez les fantastiques acteurs de la première trilogie et ne travailler qu’avec deux d’entre eux.

Avec un rôle important dans la première trilogie, Mark Hamill a côtoyé une grosse partie du casting des Star Wars mais, évidemment, les aléas d’un scénario ne permettent pas de tourner avec tout le monde. Qu’il cite en premier le grand Peter Cushing n’est pas étonnant. Ce monstre de cinéma traîne avec lui un grand héritage. Son rôle de Grand Moff Tarkin a été l’un des derniers de sa carrière et n’importe quel acteur de l’époque aurait aimé lui donner la réplique.

Pour le reste, Mark Hamill fait un peu dans la langue de bois mais son attachement à ceux qui ont fait naître Star Wars est incontestable, ce qui explique pourquoi il veut leur rendre hommage à travers ce tweet. À voir s’il aura le même type de regret avec les acteurs de la dernière trilogie, étant donné que le comportement d’ermite de Luke ne lui permet pas d’être au contact de ceux qui animent cette histoire.