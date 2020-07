Star Wars : Mark Hamill commente la toute première scène coupée de Luke Skywalker

L'acteur Mark Hamill, qui campe Luke Skywalker dans la franchise « Star Wars », a commenté la toute première scène coupée de son personnage dans « Un nouvel espoir ». Il revient sur cette scène alternative dorénavant disponible dans les bonus du film sur Disney +.

Star Wars : Un nouvel espoir

En 1977, George Lucas réalise l'un des films les plus influents de toute l'histoire du cinéma. Il met en scène Star Wars : Un nouvel espoir, le premier maillon de la saga la plus culte de tous les temps. Le cinéaste imagine l'histoire du jeune Luke Skywalker, interprété par Mark Hamill. Le long-métrage est un succès monumental qui rapporte plus de 775 millions de dollars au box-office. C'est ainsi le début d'une aventure unique.

L'introduction de Luke Skywalker a failli être très différente

En 1997, George Lucas livre au public une édition spéciale de Un nouvel espoir. Celle-ci dévoile notamment quelques scènes coupées du film. L'une d'entre elles est l'introduction de Luke. La scène alternative de sa présentation est très différente. Elle met en scène le jeune fermier scrutant le ciel grâce à une paire de jumelles. Il assiste de loin à la capture du Tantive IV par les forces de Vador - la première scène du film dans le montage final. Luke rejoint alors ses amis à la station Tosche et a une longue discussion avec Biggs Darklighter, son ami d'enfance. Ce dernier lui dit qu'il aimerait quitter les troupes de l'Empire pour rejoindre la Résistance. Une séquence totalement éloignée du montage final à laquelle Mark Hamill a réagi lors d'un podcast organisé par les frères Russo :

Il y a plusieurs choses qui sont bonnes pour le personnage dans cette scène. Premièrement, il est ouvertement ridiculisé par ses camarades. Donc il n'est pas particulièrement cool ou populaire. Ensuite, je trouve cette scène intéressante car Luke n'a pas de convictions politiques. Il pense que c'est génial de rejoindre l'Empire. Luke veut rejoindre l'Empire simplement pour quitter sa ferme. Il est donc totalement pur dans le sens où il n'est pas motivé par la moindre forme politique.

Cette scène supprimée reste coupée du film, mais est disponible sur les sorties vidéos et dans les coffrets DVD. Cette séquence en question dure six minutes, et fait partie des six scènes coupées d'Un nouvel espoir à être désormais disponibles dans la partie bonus du long-métrage sur Disney +.