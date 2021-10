Star Wars : Mark Hamill défend la contestée prélogie

La saga Star Wars a beau être une pièce importante de la pop culture, elle n'a pas toujours apporté satisfaction aux fans. La prélogie, en particulier, a récolté des critiques assez cinglantes. Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, donne son avis dessus et la défend.

Star Wars : la preuve qu'on peut difficilement plaire à tout le monde

En 1977, George Lucas livre au monde le premier film Star Wars, Un Nouvel Espoir. Il ne se doutait certainement, pas à cette époque, qu'il venait de donner naissance à un monument culturel. Ne pouvant concrétiser toutes ses incroyables idées, à cause d'un manque de budget et d'outils technologiques, il commence ainsi par le milieu de sa grande histoire. Ce n'est qu'à la toute fin des années 90 qu'il revient à la charge avec une nouvelle trilogie se déroulant avant les événements de la précédente. Celle qu'on appellera ensuite "la prélogie" n'a pourtant pas reçu le même accueil que sa grande soeur. Une partie de la fanbase se retourne contre George Lucas et la critique pose, dans l'ensemble, un avis mitigé sur cette extension de la saga.

Aujourd'hui encore, même si on doit reconnaître que la prélogie comporte quelques bons points, elle n'atteint pas le niveau des épisodes 4, 5 et 6. Néanmoins, malgré d'évidents ratés (Jar Jar Binks, la romance Anakin/Padmé responsable de gags involontaires...), tout n'est pas à jeter dedans. On sent que George Lucas a de la suite dans les idées et il se montre capable de quelques moments extraordinaires, en plus de raconter la naissance du méchant le plus emblématique de tout l'univers Star Wars.

Star Wars, épisode 5 : L'attaque des clones ©Lucasfilm/ Disney

Mark Hamill vole au secours de la prélogie

Cette prélogie vient de se trouver un allié de taille en la personne de Mark Hamill. L'interprète, que les fans adorent, prête ses traits à Luke Skywalker. Pour d'évidentes raisons, il n'est pas apparu dans ces films, mais il possède un avis qui tranche par rapport à la masse. Dans le livre Howard Kazanjian: A Producer's Life, il se positionne dans le camp des conquis :

J'ai été impressionné que les préquels aient leur propre identité. Les films ont été critiqués parce qu'ils étaient lourds dans leur exposition et plus cérébraux et probablement, comme il l'a dit en 1976, ils n'étaient pas aussi commerciaux. C'est une histoire plus sombre. Mais à l'époque des réseaux sociaux, les voix des gens sont amplifiées, et je suis choqué de voir à quel point elles peuvent être brutales. Pas seulement avec les films Star Wars, mais dans tous les domaines.

Sa voix aura une certaine résonance auprès des fidèles les plus dévoués à Star Wars parce qu'on sait que Mark Hamill est très apprécié par eux. Ces derniers sont tellement nombreux, qu'il y aura toujours des insatisfaits dans le tas. On a encore vu, avec la dernière trilogie en date, qu'il était quasiment impossible pour l'univers Star Wars de faire l'unanimité. Peut-être que le fait de s'éloigner de la saga Skywalker avec les prochains films va justement apaiser tout le monde et entamer un cycle qui sera moins chahuté.