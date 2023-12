Star Wars : Padmé de retour dans la saga ? La réponse de Natalie Portman

Après Hayden Christensen qui a repris son rôle d'Anakin, et si Natalie Portman faisait de même avec Padmé dans une prochaine production Star Wars ? L'actrice ne serait en tout cas pas contre cette idée.

Après Anakin, le retour de Padmé dans Star Wars ?

Natalie Portman a vu sa carrière exploser à la fin des années 1990 grâce à Star Wars épisode I : La Menace fantôme (1999). Dans ce premier opus de la prélogie, la comédienne interprète la Reine Padmé Amidala et fait la rencontre d'un jeune Anakin Skywalker. Ce n'est que des années plus tard, dans L'Attaque des clones (2002), que les deux personnages entament une liaison avant que Padmé ne soit enceinte (dans La Revanche des Sith, en 2005) de Luke et Leia. Sauf que, comme tout fan de Star Wars qui se respecte, on sait bien que l'héroïne a un destin tragique et décède en donnant naissance aux jumeaux, tandis qu'Anakin bascule du côté obscure pour devenir Dark Vador.

Natalie Portman - Star Wars, épisode III - La Revanche des Sith ©Lucasfilm

À partir de là, difficile d'imaginer Padmé revenir dans la saga Star Wars. Pourtant, depuis le rachat de la licence par Disney, d'anciens visages sont réapparus dans d'autres œuvres. Comme Hayden Christensen, l'interprète d'Anakin adulte, qui a repris son rôle dans les séries de Disney+ Obi-Wan Kenobi et Ahsoka. C'est pour cette raison que des fans ont demandé à Natalie Portman, lors de l'émission Watch What Happens, s'il était possible d'envisager un retour de sa part dans la franchise. Et sa réponse est plutôt surprenante.

Natalie Portman n'est pas contre

En effet, elle explique qu'elle n'a jamais été contactée jusqu'à présent par Lucasfilm pour reprendre son rôle de Padmé, mais qu'elle reste "ouverte à l'idée". On aurait pu penser que la star n'ait pas spécialement envie de "revenir en arrière" avec un ancien rôle, mais au contraire, Natalie Portman semble vraiment intéressée par cela. D'autant qu'elle raconte dans cette interview avoir beaucoup apprécié son expérience sur ces films (malgré une blessure sur le tournage de l'épisode 1).

Bien sûr, rien n'est prévu pour le moment. Cependant, cette déclaration pourrait donner des idées à certains producteurs. Il serait tout de même surprenant de voir Natalie Portman revenir dans une série de Disney+. Mais pourquoi pas un caméo dans un prochain film, sous la forme d'un flashback ou comme un esprit qui viendrait conseiller une jeune héroïne comme Rey ? Cette dernière sera justement au centre d'un prochain long-métrage, actuellement en préparation.

Cette drôle de rencontre avec le roi Charles III

Tout cela n'est évidemment que des suppositions et, encore une fois, rien n'indique pour le moment que Natalie Portman reviendra dans Star Wars. La comédienne en a par contre profité pour raconter une drôle d'anecdote sur sa rencontre avec le roi Charles III (alors prince de Galles) lors d'une avant-première de La Menace fantôme. L'homme, au demeurant très amical avec elle, lui aurait demandé si elle avait joué dans la trilogie originelle, sorties entre 1977 et 1983. Ce qui a forcément amusé Natalie Portman qui lui aurait poliment répondu : "Non, je n'ai que 18 ans".