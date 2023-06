Star Wars Outlaws : une bande-annonce grandiose pour le jeu vidéo

Ubisoft a dévoilé une bande-annonce de "Star Wars Outlaws", un prochain jeu vidéo en monde ouvert. Une première vidéo impressionnante qui permet de découvrir l'héroïne Kay Vess et son compagnon Nix.

Au programme de Star Wars Outlaws

Si la saga Star Wars est née sur grand écran, elle s'est également grandement développée sur d'autres médiums, dont le jeu vidéo. Cette année encore les joueurs ont pu user de la force avec Star Wars Jedi: Survivor. Et on aura droit prochainement à une nouvelle aventure qui s'annonce passionnante avec Star Wars Outlaws. Le jeu est prévu pour 2024. Pour patienter, Ubisoft a dévoilé lors du Summer Game Fest une bande-annonce superbe (vidéo en une d'article).

Star Wars Outlaws ©Ubisoft

On y découvre une femme, Kay Vess, une hors-la-loi dont le style n'est pas sans rappeler Han Solo. Comme lui, elle n'est pas la dernière à savoir se mettre dans des situations compliquées. À ses côtés, une adorable créature du nom de Nix. Mais c'est surtout avec l'aide de Jaylen, un humain, que Kay devrait trouver un moyen de changer de vie. De mettre son passé de criminelle derrière elle de ne plus "avoir à regarder derrière son épaule". Pour cela, il lui faudra réaliser une série de casses.

Le premier jeu Star Wars en monde ouvert

Star Wars Outlaws proposera une histoire originale qui se déroulera entre les événements de L'Empire contre-attaque (1980) et ceux de Le Retour du Jedi (1983). On peut notamment voir dans la bande-annonce un aperçu d'Han Solo congelé dans la carbonique (à 0.21 secondes). Étant donné que la vidéo est une cinématique, on ne sait pas encore à quoi ressemblera le jeu une fois la manette en main. Mais une vidéo de gameplay devrait être dévoilée dans la foulée ce 12 juin.

Enfin, Julian Gerighty, le directeur créatif de Massive Entertainment, a déclaré (via Gameblog) au sujet du jeu :

Lorsque nous avons imaginé le premier jeu de la franchise en monde ouvert, nous avons exploré où et quand il pourrait se dérouler, et nous avons rapidement réalisé que nous avions tous les bons ingrédients pour le voyage d'une canaille. Ces hors-la-loi vivent sous la coupe de l'Empire galactique, mais peuvent néanmoins prospérer grâce aux opportunités qu'offre le monde criminel à ceux qui cherchent à tirer profit de l'agitation.

Star Wars Outlaws est attendu sur les consoles PS5 et Xbox Series et sur PC.