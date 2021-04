Star Wars : pourquoi le sabre laser de Kylo Ren est instable

Kylo Ren est l'un des personnages emblématiques de la postlogie « Star Wars ». Incarné par Adam Driver, il est le grand antagoniste de ces trois films. Un méchant facilement reconnaissable, notamment grâce à son sabre laser pas comme les autres.

Kylo Ren : quand Adam Driver rejoint l'univers Star Wars

De 2015 à 2019, LucasFilm et Disney ont produit trois nouveaux films Star Wars. Une trilogie centrée sur de nouveaux personnages, notamment sur Ray et Kylo Ren. Ce dernier, incarné par Adam Driver, est le petit-fils de Dark Vador, et le fils de Han Solo et Leia. Grand méchant de la postlogie, il a divisé les fans, et a des traitements assez différents d'un film à l'autre. Excentrique et adolescent dans Le Réveil de la Force, plus énigmatique dans Les Derniers Jedi avant de rejoindre le bon côté de la Force dans L'Ascension de Skywalker. Mais s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est son sabre laser rouge, qui se différencie aisément par rapport aux autres.

Les secrets du sabre de Kylo Ren

Le sabre laser de Kylo Ren est unique dans la mythologie Star Wars, en tout cas à travers les films de la franchise. Au lieu d'une lame rouge traditionnelle comme les autres Sith, celle de Kylo Ren est tremblante et surtout très instable. Affublée d'une garde laser, cette arme fait office d'exception. Et la raison est finalement assez simple. Comme pour les autres sabres, son épée est créée à partir d'un cristal Kyber. Comme pour les autres Sith, Kylo Ren a fait saigner son cristal pour obtenir la couleur rouge reconnaissable entre mille. Mais généralement ce processus n'est pas censé abîmer le cristal et donner cette impression d'instabilité permanente.

Kylo Ren (Adam Driver) - Star Wars : Les Derniers Jedi ©LucasFilm / Disney

Ceci s'explique par la tourmente intérieure du protagoniste. Kylo Ren, même quand il a créé son sabre, avait toujours une part de lumière en lui. Il n'a jamais été totalement certain d'emprunter la bonne voie. Ce conflit personnel a provoqué une rupture de son cristal Kyber, ce qui donne cette représentation physique de l'arme inhabituelle. Avec le recul, le sabre laser de Kylo Ren est une représentation de sa tourmente psychologique. Malgré sa position au sein du Premier Ordre, Kylo Ren a toujours été dans une situation de doute, qui se manifeste constamment dans la postlogie. Kylo Ren aurait très bien pu réparer son sabre, ou s'en créer un nouveau, mais il a préféré conserver cette lame instable, unique en son genre. Un message clair puisque le Sith se débarrasse de son arme dans L'Ascension de Skywalker, pour montrer son changement d'identité, de camp et d'idéologie.