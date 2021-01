Star Wars : qu'est-il arrivé aux personnages après la trilogie originale ?

La première trilogie « Star Wars » est définitivement culte, notamment grâce à ses personnages inoubliables. Trente années séparent « Le Retour du Jedi » et « Le Réveil de la Force » dans la chronologie « Star Wars ». Ainsi, une question demeure : qu'ont fait nos héros pendant tout ce temps ?

Star Wars et sa trilogie culte

La première trilogie Star Wars a introduit de nombreux personnages iconiques. Que ce soit Han Solo, Luke Skywalker, Dark Vador, Leia ou encore Palpatine, ils ont tous durablement marqué les esprits. En 1983, Richard Marquand vient conclure la première trilogie avec Le Retour du Jedi. Un long-métrage emblématique qui se termine sur la victoire des rebelles sur l'Empire lors de la bataille d'Endor. L'étoile de la mort est détruite, tandis que Dark Vador et Palpatine trouvent la mort. Il faut ensuite attendre 30 ans dans la chronologie Star Wars pour retrouver certains de ces héros dans Le Réveil de la Force. Sous la Nouvelle République, le Premier Ordre gagne du terrain et tente de reprendre le pouvoir...

Star Wars : Un nouvel espoir ©LucasFilm

Mais que s'est-il passé pour nos personnages pendant ces trente années ? Les fans hardcores le savent déjà, grâce aux innombrables jeux vidéo, romans et comics. Mais pour ceux qui se contentent des productions audiovisuelles, seul The Mandalorian a apporté quelques éléments de réponses. Heureusement, on est là pour ça.

Luke Skywalker

Après la bataille d'Endor, Luke consacre la plupart de son temps à la recherche des vestiges de l'ordre Jedi à travers la galaxie. Le Jedi cherche ses origines, et le passé de son clan. Grâce à la postlogie, on apprend que Luke a consacré la suite de son existence à former de jeunes Jedi. On sait qu'il a créé un nouveau temple Jedi et une académie de formation dans laquelle il recrute de jeunes individus sensibles à la Force. Comme présenté dans The Mandalorian (qui se passe 5 ans après les événements de Le Retour du Jedi), il semble que Grogu ("Baby Yoda") soit son premier élève, en attendant que Kylo Ren détruise tous ses efforts comme c'est raconté dans Le Réveil de la Force.

Luke Skywalker (Mark Hamill) - Star Wars : L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Outre ce passage de formateur, Luke a également recherché de nombreux artefacts Jedi. Dans le jeu Battlefront 2, il prend possession d'une boussole Jedi. Dans le comics Shattered Empire, il travaille avec les parents de Poe Dameron pour récupérer un arbre sensible à la Force. Enfin, dans Star Wars : The Rise of Skywalker Visual Dictionary, Luke fait également équipe avec Lando Calrissian pour trouver Ochi, un chasseur d'artefacts Sith. La suite, on la connaît. Luke hésite à tuer Kylo Ren, mais ne peut s'y résoudre. Après la destruction de son temple Jedi, il part en exil, jusqu'à ce que Rey retrouve sa trace.

Leia Organa

Selon Star Wars : The Force Aweken : Incredible Cross-Sections, Leia et Han Solo se marient un jour après la bataille d'Endor. Comme c'est brièvement raconté dans L'Ascension de Skywalker, Leia s'entraîne aux arts Jedi avec son frère. Allant même jusqu'à créer son propre sabre laser. Elle abandonne rapidement cette voie après avoir senti que son futur fils trouverait la mort si elle devenait Jedi. À la place, elle devient sénatrice de la Nouvelle République. Kylo Ren naît un an jour pour jour après la bataille d'Endor.

Leia Organa (Carrie Fisher) - Star Wars : Un nouvel espoir ©LucasFilm

Au cours de la décennie suivante, Leia se consacre à l'éducation de son fils, et à la Nouvelle République. Le livre Bloodline suit la fin de sa carrière politique, avant qu'elle ne démissionne pour former une nouvelle Résistance dont elle devient générale. La suite, on la connaît également. Han Solo trouve la mort, Leia utilise la Force pour jouer les Supergirl, avant de finir son chemin dans L'Ascension de Skywalker.

Han Solo

Évidemment, il partage beaucoup d'éléments de son histoire avec Leia. Il est donc inutile de revenir sur leur romance. À part sa vie commune avec la Princesse, le contrebandier a fait des apparitions dans Battlefront 2 et dans Aftermath : Life Debt. Dans ce dernier, Han et Chewbacca mènent une attaque contre Kashyyyk et reprennent le contrôle de la planète aux mains de l'Empire. Par la suite, les deux compères se séparent pour rester avec leur famille respective. Han dirige la Commission des pilotes de la Nouvelle République.

Han Solo (Harrison Ford) - Star Wars : Un nouvel espoir ©LucasFilm

Dans le roman Last Shot, il doute de son rôle de père. Sa nature insouciante et aventureuse le pousse à partir vers d'autres horizons. On découvre ensuite dans le roman Scorched qu'Han pilote des vaisseaux spatiaux et possède une compagnie maritime prospère pour gagner sa vie. Quand Kylo Ren vire vers le côté obscur, il se sépare de Leia, et reprend sa vie de bandit, accompagné de son irremplaçable Chewbacca. Ils se mettent tous les deux à la recherche du Faucon Millenium, qu'il a perdu des années plus tôt dans le comics Flight of the Falcon, Partie 5 : Grand Theft Falcon. Ils finiront par remettre la main dessus dans Le Réveil de la Force. Han Solo trouve la mort peu de temps après.

R2-D2 et C-3PO

Après la bataille d'Endor, R2-D2 accompagne Luke dans ses aventures comme le montrent Shattered Empire et The Mandalorian. Le droïde reste avec le Jedi tout le long de la création de l'Académie Jedi jusqu'à son exil. Peu de temps après, R2-D2 prend une pause bien méritée et se place en semi-hibernation pour recalibrer sa mémoire, jusqu'à ce qu'il soit rallumé dans Le Réveil de la Force.

Star Wars : L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Quant à C-3PO, il accompagne Han Solo dans plusieurs missions pour reprendre des zones détenues par l'Empire. Il est également le droïde personnel de Leia, et lui rend service tout au long de sa carrière de sénatrice. Dans le comic Star Wars Special : C-3PO, les lecteurs apprennent comment le droïde perd son bras. C-3PO s'écrase sur une planète mystérieuse où pluie d'acide et créatures malveillantes l'assaillent et l’abîment. Il développe néanmoins une amitié avec un droïde impérial nommé Omri, qui envoi ses coordonnées à la résistance pour qu'elle récupère C-3PO. Le bras rouge de C-3PO dans Le Réveil de la Force appartenait à feu Omri.

On aurait également pu parler de Palpatine, Chewabcca, de Lando et de Boba Fett. Mais pour faire court, Boba Fett survit au Sarlacc et revient dans The Mandalorian. Chewbacca partage beaucoup de similitudes avec l'histoire de Han Solo. Palpatine survit à sa chute dans Le Retour du Jedi et transfert sa conscience dans des clones de lui-même. Quant à Lando, il décide de reprendre sa ville de Cloud City aux mains de l'Empire avant de passer sa retraite chez les Aki-Aki, pour enfin revenir dans L'Ascension de Skywalker.