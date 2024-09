Star Wars : Disney poursuivi en justice à cause d'une image de Rogue One

Un producteur a décidé d'attaquer Disney et LucasFilm pour la reproduction du visage de Peter Cushing dans "Rogue One: A Star Wars Story" (2016). L'acteur est mort en 1994 à 81 ans.

Disney dans la tourmente avec Rogue One

Après le rachat de LucasFilm par Disney en 2012, le studio a relancé la saga Star Wars au cinéma avec plusieurs films. Une nouvelle trilogie, initiée avec Le Réveil de la Force (2015), ainsi que des spin-offs. Le premier, Rogue One: A Star Wars Story (2016), reste à ce jour pour certains le meilleur film Star Wars sous Disney. Porté par Felicity Jones et Diego Luna, le long-métrage, qui se déroule entre les événements des épisodes III et IV de la saga, a été un grand succès pour le studio, rapportant plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Un carton qui a motivé les producteurs à développer ensuite la série Andor (2022), dont l'histoire précède celle du film de Gareth Edwards.

On pensait qu'il n'y avait que du positif à retenir de Rogue One. Cependant, huit ans après la sortie du film, il se pourrait que Disney se retrouve dans une position délicate. En effet, le studio américain vient d'être poursuivi en justice par un producteur, en raison de l'utilisation de l’image de l’acteur Peter Cushing dans le long-métrage, annonce le Telegraph.

L'image de Peter Cushing pose problème

Mort le 11 août 1994 à 81 ans, le célèbre acteur avait interprété Wilhuff Tarkin dans Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir (1977). Un personnage emblématique de la saga, bien que peu présent. Il avait tout de même été représenté en animation dans les séries Star Wars : The Clone Wars (2011) et Star Wars Rebels (2014), avant d'apparaître dans Rogue One. Le visage de l'acteur avait été ajouté numériquement sur celui d'un autre comédien. Ce genre de "résurrection" numérique d'un acteur mort avait déjà fait débat. Cela va plus loin désormais avec ce procès que souhaiterait mener Kevin Francis, producteur et ami de Peter Cushing, par le biais de la société Tyburn Film Productions.

Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir ©LucasFilm

D'après lui, Peter Cushing aurait signé un contrat avec la compagnie dans les années 1990 pour que son image ne soit pas réutilisée sans sa permission. Le comédien aurait ainsi donné à la société son droit de véto. Or, Disney n'aurait pas demandé l'autorisation à Tyburn Film Productions pour reproduire le visage de Peter Cushing dans Rogue One. À l'époque, le studio avait uniquement versé environ 33 000€ aux héritiers de l'acteur. Kevin Francis a donc décidé d'attaquer Disney, ainsi que LucasFilm et Lunak Heavy Industries, qui a produit le long-métrage.

Tom Mitcheson KC, juge adjoint de la Haute Cour, a annoncé lundi que l'affaire devait être jugée, malgré la demande de Disney de rejeter l'affaire. D'après le juge, une "enquête factuelle complète" sera nécessaire, même s'il est "loin d'être convaincu" que Tyburn Film Productions parvienne à obtenir gain de cause.