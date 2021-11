Star Wars Rogue Squadron : le film retardé à cause de différents créatifs avec Patty Jenkins

« Rogue Squadron », le prochain film issu de la franchise « Star Wars » vient d'être reporté. La raison serait apparemment causée par des divergences artistiques entre la cinéaste Patty Jenkins et les producteurs du film.

Rogue Squadron : le prochain opus de la saga Star Wars

Depuis la sortie de Star Wars : L'Ascension de Skywalker, l'univers Star Wars s'est davantage développé sur Disney+. La saison 2 de The Mandalorian a fait le bonheur des fans et Star Wars Visions a offert un nouvel horizon à la licence, tandis que de nombreux autres projets sont à venir sur la plateforme. En effet, Le Livre de Boba Fett débarque le 29 décembre prochain, tandis que les séries Andor et Obi-Wan vont sortir début 2022.

Côté cinéma, c'est un peu plus compliqué. Le seul projet cinématographique à être officiellement en production est Rogue Squadron. Attendu pour le 20 décembre 2023, le long-métrage, inspiré du jeu vidéo éponyme devait être le premier à être réalisé par une femme. En effet, c'est Patty Jenkins (Wonder Woman) qui a été choisie pour mettre en scène ce nouveau film Star Wars. Malheureusement, l'entente entre Patty Jenkins et Disney n'est pas au plus haut.

Des différences créatives

Selon un journaliste initié dans le monde hollywoodien, Rogue Squadron va prendre du retard et ne pourra sûrement pas respecter sa date de sortie pour Noël 2023. Bien que LucasFilm ne se soit pas exprimé sur la question, Matthew Belloni, l'ancien rédacteur en chef de The Hollywood Reporter, a en effet révélé que Patty Jenkins est frustrée de la gestion de son projet par LucasFilm. Le journaliste a notamment écrit que :

Ce n'est pas inhabituel, bien sûr, mais c'est un problème ridiculement récurrent chez Lucasfilm sous la présidence de Kathleen Kennedy. Les meilleurs cinéastes meurent d'envie de faire un film Star Wars. Jusqu'à ce qu'ils signent et expérimentent la micro-gestion et avancent sur l'intrigue point par point en suivant tout un processus.

Ainsi, Patty Jenkins rencontre les problèmes inhérents à la licence Star Wars. Elle n'est pas la première à se confronter aux décisions de LucasFilm et de Disney, et à rencontrer des différences créatives. C'est notamment arrivé à David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de Game of Thrones, qui devaient, pendant un temps, réaliser un film Star Wars. Mais ces derniers ont abandonné l'aventure à cause de différents créatifs avec Disney. Matthew Belloni en parle également dans son article :

C'est arrivé aux gars de Game of Thrones. David Benioff et Dan Weiss ont été embauchés pour créer une nouvelle trilogie avant d'être écartés. C'est aussi arrivé à Rian Johnson. Le scénariste et réalisateur en 2017 de Les derniers Jedi, a vu sa propre trilogie prévue être mise de côté. Jenkins n'était pas disposée à faire la queue, et elle a d'autres projets, notamment Wonder Woman 3 chez Warner Bros, où elle profite d'une plus grande liberté de création.

Pour le moment, Patty Jenkins est toujours de l'aventure. Mais la cinéaste a de nombreux autres projets sur le feu, notamment Cléopâtre et Wonder Woman 3, et si Disney ne la laisse pas travailler comme elle le désire, il est possible que cette dernière abandonne le navire. Après tout, ça arrive souvent à Hollywood. Par exemple, Edgar Wright devait mettre en scène Ant-Man et Scott Derrickson devait revenir pour Doctor Strange 2, mais les deux cinéastes ont claqué la porte de Marvel. Reste à savoir si Patty Jenkins fera de même ou pas.