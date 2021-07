Star Wars Rogue Squadron : Patty Jenkins lâche quelques informations sur le film

La cinéaste Patty Jenkins, qui doit s’occuper du prochain film Star Wars intitulé « Rogue Squadron », vient de s’étendre sur ce futur projet, et sur ses autres longs-métrages à venir.

Rogue Squadron : le prochain film Star Wars

Maintenant que la postlogie est terminée, les fans attendent avec impatience le prochain film Star Wars. Pour le moment, la galaxie lointaine, très lointaine, est surtout exploitée sur Disney+ à travers les nombreuses séries actuellement en développement. Mais Disney et LucasFilm ne comptent pour autant pas arrêter la production de films.

Star Wars : Rogue Squadron ©LucasFilm / Disney

Le prochain opus à venir sera Rogue Squadron. Prévu pour le 20 décembre 2023 dans les salles françaises, ce 12ème film Star Wars sera mis en scène par Patty Jenkins, la cinéaste derrière la saga Wonder Woman. Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose du projet, si ce n’est qu’il portera sur une nouvelle génération de pilotes de chasse. Ce sera en tout cas le tout premier opus de la licence à être mis en scène par une femme !

Patty Jenkins s’étend sur ses projets

Patty Jenkins s’est étendue sur ses projets à venir au micro de Associated Press. Evidemment, parmi ses prochaines œuvres, il y a Rogue Squadron. Elle a notamment souligné que ce futur Star Wars devrait introduire le concept de « nouvelle ère » dans la licence. Le but est en effet d’embrasser des éléments inexplorés au sein de la franchise. Patty Jenkins a insisté sur le fait qu’elle était désireuse de mettre en scène un film sur des pilotes de chasse. Les précédentes aventures ont permis de mettre en vedette différents escadrons. Aidant ainsi à établir un ton et un décor universel. Voici ce qu’elle avait à dire :

Je suis amoureuse des trois projets en ce moment. Je vais certainement faire Rogue Squadron, puis je serais ravie de faire Wonder Woman 3. Entre les livres de Michael Stackpole, les jeux vidéo et tous les livres de Rogue Squadron, il y a une histoire incroyable qu'il est vraiment important d'honorer. Et pourtant, elle doit être amenée à une nouvelle ère, car nous devons raconter une nouvelle histoire. Donc vous essayez de mélanger le meilleur et d'en faire le grand film de pilotes de chasse que j'ai toujours voulu faire. C'est un grand mélange de choses que vous essayez de mettre, tout en conservant une histoire simple.

Star Wars : Rogue Squadron ©Nintendo

Le Rogue Squadron est déjà apparu au cours de la licence Star Wars. Il en est fait mention au début de L’Empire contre-attaque. Mais surtout, Star Wars Rogue Squadron est une licence de jeux vidéo. Il s’agit d’un simulateur de vol spatial dont le premier opus a été créé par Mark Haigh-Hutchinson. Celui-ci est sorti en 1998 sur PC et Nitendo 64. Puis, cet univers a la par la suite été développé à travers les romans et les comics. Le film de Patty Jenkins n’est donc que la suite logique des événements.

Une certaine pression à affronter

Patty Jenkins a continué son interview en précisant à quel point ce genre d’exercice peut être extrêmement compliqué. Réaliser un film Star Wars entraîne évidemment beaucoup de pression :

Vous essayez d'apporter le meilleur de vous-même et de l'utiliser pour créer quelque chose de beau qui honore l'héritage qui vous a précédé. Bien sûr, c'est une énorme pression et Wonder Woman était également une énorme pression, donc ce n'est pas un sentiment totalement nouveau pour moi. Mais ça reste vraiment angoissant.

Pour rappel, le scénario de Rogue Squadron sera écrit par Matthew Robinson, tandis que le film devrait logiquement voir le jour en décembre 2023. Enfin, si tout va bien d’ici là…