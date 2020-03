Star Wars : Scott Derrickson (Doctor Strange) voudrait faire un film très particulier

Malgré le fait que la recette Marvel soit assez calibrée en amont, il arrive que quelques réalisateurs tirent leur épingle du jeu en arrivant à garder quelque chose de leur sensibilité. C’est le cas de James Gunn et aussi de Scott Derrickson. On lui doit le premier Doctor Strange, qui contenait dedans quelques idées notables. Le metteur en scène devait donc continuer ce qu’il avait commencé en étant aux commandes du second opus. Mais des différents créatifs avec Marvel ont eu raison de lui et il a laissé sa place. Une place que pourrait reprendre, aux dernières nouvelles, Sam Raimi – aucune confirmation n’est encore intervenue mais on croise les doigts !

Scott Derrickson a, lui, fait ses armes dans le cinéma d’horreur et c’est ce passif qui pouvait être intéressant dans Doctor Strange 2 car il paraîtrait que le film contiendra quelques séquences qui lorgnent vers ce genre. Est-ce que son départ a été causé par la frilosité du studio, qui ne voulait pas pousser le bouchon trop loin dans l’horreur graphique ? On ne le sait pas, mais il n’est idiot d’émettre cette hypothèse.

A côté, Scott Derrickson a osé une drôle de sortie sur Twitter en dévoilant qu’il aimerait faire un film Star Wars. Il développe brièvement son idée et, si elle est assez excitante sur le papier, on craint qu’elle ne voit jamais le jour :

Just asked what kind of Star Wars movie I would make. I answered that I would make HOTH — an R-rated frozen planet horror film in the vein of The Thing or Lovecraft’s In The Mountains of Madness, with zero connection to any previous characters or storylines.

