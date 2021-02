Star Wars : Tom Holland avait postulé pour un rôle

Tom Holland est devenu très populaire grâce à son implication au sein de l'univers Marvel, dans le costume de Spider-Man. L'acteur aurait pu s'illustrer dans une autre saga puisqu'il a auditionné pour l'un des rôles de "Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force."

Tom Holland aurait pu jouer dans Star Wars

Il existe dans l'histoire du cinéma un nombre incalculable d'anecdotes sur des rôles qui auraient pu être tenus par d'autres acteurs. Des rendez-vous manqués, des remplacements et d'autres raisons peuvent en être à l'origine. Une nouvelle vient s'ajouter à cette liste. Et pas n'importe laquelle car elle concerne la très populaire marque Star Wars et Tom Holland. Soit l'un des acteurs qui montent à Hollywood depuis quelques années. Il doit sa réputation à sa collaboration avec Disney, qui l'a érigé en nouvelle incarnation de Spider-Man. Mais c'est pour un autre univers détenu par le studio qu'il aurait pu exploser aux yeux du grand public.

L'acteur a en effet révélé lors d'une interview chez Backstage avoir passé une audition pour jouer dans Le Réveil de la Force, le premier épisode de la nouvelle trilogie chapeautée par la firme aux grandes oreilles. Un nouveau départ, au sein de la saga Skywalker, qui a misé sur une alliance entre l'ancienne et la nouvelle génération. Plusieurs personnages inédits ont été introduits à cette occasion. Comme Rey, Poe ou Finn. Ce dernier est très intéressant car il est un Stormtrooper qui a changé de camp, en prenant conscience de sa place dans ce qui se jouait.

Finn (John Boyega) - Star Wars, épisode 7 : Le Réveil de la Force ©Lucasfilm Ltd.

Tom Holland plutôt que John Boyega ?

Avant que John Boyega ne décroche le rôle, Tom Holland était en lice pour en faire de même. Si l'occasion était énorme, il confesse s'être totalement loupé durant le processus de recrutement :

J'étais à ma quatrième ou cinquième audition, et je pense que c'était pour le rôle de John Boyega. Je me souviens que je devais jouer une scène avec une femme, et elle incarnait un droïde. Donc j'ai tout fait, comme "Nous devons retourner sur le vaisseau !" et elle faisait juste "Bleep bloop, bloop, bleep, bloop." Je ne pouvais pas cesser de rigoler. J'ai trouvé ça si drôle. Puis je me suis senti si mal, parce qu'elle essayait de faire de son mieux pour être un robot ou un drone convaincant.

Tom Holland avait-il la carrure pour être un Stormtrooper repenti ? Difficile à dire maintenant que l'on a tous l'image de John Boyega en tête. Mais ce n'est pas dans ce rôle qu'on imagine le plus celui que l'on retrouvera bientôt en Nathan Drake dans le film Uncharted. Il n'a que 24 ans à l'heure actuelle et il nous semble que son profil aurait été un peu trop teenager pour incarner Finn. S'il peut en parler avec décontraction aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que sa carrière a tout de même décollé sans ça. Rien ne l'empêchera, cependant, de prétendre à apparaître dans une prochaine production Star Wars. On sait que Disney n'hésite pas à collaborer avec des gens qui gravitent déjà dans ses galaxies.