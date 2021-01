Star Wars : Ubisoft prépare un jeu en monde ouvert

Un jeu "Star Wars" en monde ouvert va prochainement voir le jour. Et il ne sera cette fois pas développé par Electronic Arts. C'est Ubisoft qui s'en occupera, et cela annonce un futur plein de possibilités pour les jeux vidéos de la franchise créée par George Lucas.

Lucasfilm se tourne vers Ubisoft pour un jeu Star Wars

C'est une nouvelle étape importante dans le monde de Star Wars. Lucasfilm vient d'annoncer avoir trouvé un accord pour un partenariat avec la marque de jeux vidéo Ubisoft. Un nouveau jeu vidéo sur l'univers créé par George Lucas va ainsi être développé par une autre entreprise qu'Electronic Arts pour la première fois depuis que Disney a racheté Lucasfilm, en 2012. La branche dédié aux jeux vidéo de la société de production créée par George Lucas a donc avancé la date d'expiration de son contrat d'exclusivité avec EA, qui courait normalement jusqu'en 2023.

Le jeu en question n'en est encore qu'au début de son développement, et on ne connaît donc pas encore grand chose sur sa trame. Son titre n'a même pas filtré non plus. Mais on sait en revanche grâce à Wired qu'il s'agira d'un jeu en monde ouvert. Le média américain révèle aussi que le directeur créatif du jeu sera Julian Gerighty, qui s'est entre autres déjà occupé de The Division 2 et The Crew.

De grandes promesses pour le nouveau jeu

Le PDG et cofondateur d'Ubisoft, Yves Guillemot, a été interrogé par Wired. Et il promet de proposer à la fois un jeu vidéo et une histoire Star Wars jamais vus auparavant :

La galaxie de Star Wars est une source de motivation incroyable pour nos équipes pour innover et repousser les limites du jeu vidéo. Construire de nouveaux mondes, personnages et histoires qui deviendront des parties durables du mythe de Star Wars est une incroyable opportunité pour nous, et nous sommes impatients que notre studio Ubisoft Massive travaille avec Lucasfilm Games pour créer une aventure Star Wars originale différente de tout ce qui a été fait avant.

Star Wars: Squadrons © Lucasfilm Games

Un jeu toujours canon officiel

Tout comme les jeux EA sortis par le passé, celui à venir (et les suivants) fera partie du même canon officiel Star Wars et de la même continuité que tous les films et séries produits depuis l'acquisition de Lucasfilm par Disney. James Waugh, le Vice Président du contenu et de la stratégie chez la société de production créée par George Lucas, explique ainsi que si l'intrigue des jeux ne seront pas toujours connectées aux histoires proposés sur grand ou petit écran, certaines d'entre elles pourront l'être:

Je pense que les gens se disent souvent quand ils entendent ça, 'Oh, alors ça doit être connecté avec tout le reste.' Et ce n'est pas forcément ce qu'on dit à chaque fois. Ca arrivera si c'est dans l'intérêt de l'histoire.

L'univers Star Wars va donc continuer de s'étendre, et le partenariat entre Lucasfilm et un autre développeur qu'Electronic Arts prouve que les possibilités sont énormes pour raconter de nouvelles histoires sur la galaxie lointaine. Il laisse également la porte ouverte à n'importe quel développeur qui souhaiterait pitcher une idée de jeu basé dans l'univers Star Wars à Lucasfilm.

En attendant, on ne sait pas encore quand nouveau titre développé par Ubisoft sortira. Mais il faudra sans doute se montrer patients avant de pouvoir le découvrir.