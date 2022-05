Star Wars : un artiste imagine la saga en version horrifique (et c'est très gore)

Vous vous demandez ce que donnerait "Star Wars" en version film d'horreur ? Un artiste l'a imaginé et le résultat est à la fois effrayant et impressionnant.

Star Wars : une saga qui se dérive

Avec à ce jour trois trilogies, Star Wars aura marqué plusieurs générations. Que ce soient les enfants et adultes des années 1970/1980, ceux des années 2000 ou les plus jeunes du milieu des années 2010. Qu'on aime ou pas son univers, on peut difficilement passer à côté. La saga créée par George Lucas est plus que jamais ancrée dans la culture populaire et ses grandes figures ont dépassé le médium cinématographique en s'affichant sur tout un tas de produits dérivés.

Star Wars : Un nouvel espoir ©LucasFilm

Âmes sensibles s'abstenir

Surtout, il est assez fascinant de voir comment les fans ont pu s'approprier Star Wars. Certains sont allés remonter la prélogie à leur convenance, et les fanfictions sont nombreuses aujourd'hui grâce à Internet. Des dérivés de l'œuvre originale plus ou moins pertinents. S'éloignant de ce qu'on peut voir d'habitude, Rob Sheridan a proposé dernièrement une approche étonnante en présentant les plus célèbres personnages de Star Wars dans une version horrifique. En postant ses images sur Twitter, l'artiste a expliqué avoir utilisé une intelligence artificielle pour "réimaginer" la saga. Il a même titré son œuvre : Star Wars épisode 666 : Une nouvelle chair.

En suivant le long thread de l'artiste, on découvrir des versions effrayantes des principaux protagonistes, mais également des propositions très dérangeantes de certaines créatures. Sa version nécromécanique de R2D2 a de quoi mettre mal à l'aise et pourrait sortir directement d'un cauchemar à la Silent Hill. On apprécie également son Yoda présenté comme une créature des marais absolument terrifiante.

Des versions plus softs à venir sur Disney+

Évidemment, avec le rachat de Star Wars par Disney, ne vous attendez pas à découvrir un jour ce genre de proposition dans des œuvres officielles. Néanmoins, l'univers continue de s'enrichir avec de nouvelles séries qui viendront garnir le catalogue de Disney+. Après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, la plateforme proposera prochainement Obi-Wan Kenobi. La série arrivera sur nos écrans le 27 mai. À une date plus lointaine, il y aura Andor, le prequel de Rogue One, puis la série centrée sur Ahsoka.