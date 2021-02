Star Wars : un artiste russe crée un montage avec l'Empire pour illustrer la situation en Russie

Star Wars appartient à tout le monde, dans le sens où la franchise est si populaire que chacun connaît ses codes. Un artiste russe a ainsi décidé de créer des montages en utilisant les figures de l'Empire pour une raison politique. Une tentative saluée par Mark Hamill.

La Russie et Star Wars fusionnent dans un montage

Les fans de Star Wars laissent souvent parler leur imagination pour accoucher de créations qui s'inspirent de cet univers si riche. Le bébé de George Lucas est tellement une entité gigantesque que le public a le droit d'y projeter ses propres fantasmes. La pop culture est ainsi, elle appartient à chacun, se fait détourner ou librement citer.

Nouvelle illustration avec l'artiste russe Vladislav Ivanov qui a voulu protester contre les récents événements survenus dans son pays, à savoir l'arrestation d'Alexei Navalny, victime d'une tentative d'empoisonnement en août 2020 et opposant historique de Vladimir Poutine. Lors de son retour au pays, après une longue convalescence en Allemagne, il a été arrêté dès son atterrissage. Des manifestations ont eu lieu pour le soutenir et la police a répondu par la force, avec pluie de coups et arrestations en pagaille.

L'Empire envahit les rues de Saint-Pétersbourg

Vladislav Ivanov a imaginé une vidéo qui mêle des vraies images captées à Saint-Pétersbourg avec des figures de l'Empire. Le message est très clair : le gouvernement russe a instauré des mesures dignes d'un état totalitaire. On peut donc voir des troopers stationner dans les rues, des TIE Fighters voler dans le ciel et même un AT-AT en pleine ville.

Le rendu est bluffant, très réaliste d'un point de vue purement technique. On pourrait croire que l'Empire vient de se déployer en Russie et tente d'instaurer son autorité. Un détournement bien senti, qui risque évidemment de ne pas plaire à ceux qui sont visés. L'Empire a régné pendant deux décennies sur la galaxie Star Wars, après son émergence à la suite de la Guerre des Clones. Dark Vador est l'un de ses plus emblématiques représentants. Il fallu attendre la bataille d'Endor et les événements de Le Retour du Jedi pour le voir chuter.

Star Wars : Episode V - L'Empire contre-attaque ©Lucasfilm

La symbolique est très justement employée. On sait que George Lucas s'était inspiré des soviétiques (mais pas que) quand il a imaginé l'Empire. C'est presque d'une évidente logique qu'un artiste utilise donc l'imagerie de ce régime politique pour émettre son avis sur la Russie actuelle.

L'acteur Mark Hamill, populaire pour avoir été Luke Skywalker, n'a pas manqué de réagir sur son compte Twitter en voyant la vidéo :