Star Wars : une intelligence artificielle a écrit le scénario d'une nouvelle suite

Disney a apporté une conclusion à la saga Skywalker avec les trois derniers films. Si le studio ne veut pas la continuer, un collectif sur YouTube s'est demandé à quoi ressemblerait un épisode 10 et une intelligence artificielle a été sollicitée pour écrire le scénario.

Star Wars : la fin de la saga Skywalker

La dernière trilogie Star Wars a apporté quelques ajouts intéressants à la saga Skywalker mais restera pour toujours contestée. Que ce soit par les fans les plus assidus ou ceux plus occasionnels. Depuis que Disney a repris la marque, on assiste à une nouvelle ère qui respire l'inégalité. L'Ascension de Skywalker aura été en particulier sous le feu des critiques. Cette conclusion est très loin d'avoir réussi l'ambitieux pari de clore une histoire lancée en 1977 avec Un nouvel espoir. La prochains films seront normalement déconnectés des Skywalker pour prendre des directions différentes.

Star Wars : L'Ascension de Skywalker ©Lucasfilm

Une intelligence artificielle a inventé l'épisode 10

Mais que se passerait-il dans un épisode 10 s'il était écrit ? C'est la question que se sont posés les membres de la chaîne Blue Bantha Milk Co. Et pour obtenir une réponse, ils se sont tournés vers le logiciel InferKit. Une intelligence artificielle qui s'est chargée d'écrire le script entier une fois que des nombreuses informations ont été prises en compte. Il en est ressorti une histoire titrée A New Light Rises, (Une nouvelle lumière se lève, en VF) et le collectif compte bien rentabiliser son expérience avec plusieurs vidéos qui vont présenter la lecture scène par scène. Une première vient de sortir sur YouTube et elle dure plus d'1h20. Il faut évidemment du temps pour découvrir le début et des bonnes bases en anglais sont nécessaires pour comprendre de quoi il s'agit.

L'intrigue débute avec Rey qui est enfin devenue une Jedi accomplie. En plus de son développement personnel, elle a pu reconstruire une nouvelle académie pour les Jedi. Pendant ce temps, Finn, Poe et Rose Tico sont sur la planète Ithor en train d'escorter les candidats pour le poste de Chancelier de l'Union Galactique ainsi que des premiers étudiants Jedi. Puis, vous vous en doutez, ces satanés Sith sont de retour. Dans l'ombre, ils ont élaboré un plan pour tenter de prendre le contrôle de la galaxie. Voilà les bases. On vous laisse maintenant le soin de suivre cette lecture du scénario pour les détails.

Outre le fait que l'on s'intéresse à l'univers Star Wars, il est intéressant de se frotter au sujet des intelligences artificielles et de constater qu'elles peuvent écrire des choses qui se tiennent...