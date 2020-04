Star Wars : une monteuse de l'équipe explique ce qui n'allait pas sur la dernière trilogie

Tout le monde s'est rendu compte que les trois derniers films Star Wars ont été très problématiques pour plusieurs raisons. La monteuse du premier volet, "Le Réveil de la Force", donne son point de vue sur ce qui ne fonctionnait pas. Elle pointe du doigt l'absence d'une vision globale pour cette trilogie.

La réception de la prélogie Star Wars n'avait pas été de tout repos et cette troisième trilogie, pilotée par Disney, espérait connaître une vie plus calme, sans outrer des fans qui sont toujours à cran quand on traite mal cet univers qu'ils aiment tant. Le Réveil de la Force, premier épisode mené par J.J. Abrams, a joué grandement la sécurité, en ramenant des personnages cultes pour aider les nouveaux. Si ce volet inaugural n'était pas déplaisant, on sentait que le réalisateur marchait sur des oeufs et se réfugiait dans un traitement assez peu risqué. Ce n'était pas du tout le cas de son successeur, Rian Johnson, qui a décidé de renverser une partie des éléments mis en place afin de suivre un autre chemin. Cette suite osait davantage mais était une grosse épine dans le pied pour la suite. Parce que la trilogie devait se débrouiller pour s'achever en prenant en compte toutes ces contradictions. Ce gros problème a été identifié par de nombreux observateurs ainsi que par le public.

Pourquoi la dernière trilogie Star Wars s'est loupée ?

Y compris par Mary Jo Markey, monteuse du Réveil de la Force. De passage dans le podcast Light the Fuse avec sa collaboratrice Maryann Brandon (monteuse sur les épisodes 7 et 9 de Star Wars), elle donne son point de vue sur l'ensemble de la trilogie et regrette que d'aussi grosses différences dans le traitement aient été permises :

C'est vraiment bizarre d'avoir un second film qui se détache aussi consciemment de l'histoire du premier. Il a voulu déstructurer la saga, l'amener dans une direction opposée et c'est ce qu'il a fait avec le film. Je sais que c'est critiqué. Mais c'est aussi positif d'une certaine façon, non ? Il a pu apporter des nouveaux éléments. C'est pour ces raisons que je pense maintenant que, la trilogie, et surtout sa dernière partie, avait besoin d'une seule vision.

De son côté, bien avant, Maryann Brandon s'était plainte d'avoir été dans l'obligation de finir le montage du dernier film dans l'urgence pour respecter la date de sortie prévue - un report n'est même pas envisageable pour un tel mastodonte. Pour en revenir aux propos de Mary Jo Markey, nous allons effectivement dans son sens. Disney et Lucasfilm se sont loupés en voulant avoir un réalisateur par film Star Wars - Colin Trevorrow devait s'occuper du dernier avant que J.J. Abrams ne soit rappelé à la rescousse.

Comme dans les séries, un showrunner avec une vision d'ensemble aurait été très utile afin qu'on ne sente pas que chaque film soit forcé de réagir à des choses imprévues. Dans L'Ascension de Skywalker, c'est particulièrement flagrant. Abrams tente de retrouver sa vision initiale tout en prenant en compte que Johnson a mis le bazar dans ses idées. Cela donne, certes, à l'opus central, un certain charme frondeur. Les responsables ne sont pas tant les scénaristes ou les réalisateurs, que les responsables du studio qui ont permis que cet état d'esprit soit instauré. Le mal étant fait, il ne reste qu'à vivre avec cette troisième trilogie Star Wars, en attendant que d'autres films viennent nous apporter davantage de satisfaction.