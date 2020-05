Star Wars VI : Mark Hamill voulait que Luke passe du côté obscur de la Force

Les choix scénaristiques concernant Luke dans les suites de "Star Wars" divisent encore aujourd'hui les fans. Même Mark Hamill espérait une autre fin pour son personnage. Il pensait ainsi que Luke allait rejoindre le côté obscur de la Force.

En 1977, George Lucas révolutionne le septième art en proposant Star Wars : Un Nouvel Espoir. Un film devenu définitivement culte qui présentait Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker. Un rôle qui va le suivre pendant toute sa carrière et qu'il a repris dernièrement à l'occasion de la nouvelle trilogie.

Luke Skywalker en Sith ?

Le voyage de Luke à travers l'univers Star Wars est un pilier de la franchise. Le héros est passé de fermier sur Tatooine à grand chevalier Jedi, sans succomber au côté obscur de la Force. Mais dans Le Retour du Jedi, le protagoniste est plus sombre que dans les deux précédents films. À tel point que Mark Hamill pensait que son personnage allait passer du côté obscur de la Force.

Dans une récente interview, l'acteur a révélé qu'il aurait beaucoup aimé que Luke rejoigne le côté obscur de la Force. C'était un de ses désirs, et il en avait même parlé à George Lucas à l'époque. Il voulait que son héros rejoigne le rang des méchants, comme son père avant lui.

À la base, ce sixième opus devait s'intituler La Vengeance des Sith. Mark Hamill se souvient s'être plaint auprès de George Lucas du destin de son personnage :

Je lui ai dit : « C'est tellement prévisible et plat». Et il m'a répondu « Mark, n'oublie pas, ces choses ont été faites pour les enfants. ». Parce que je portais du noir je pensais que j'allais rejoindre le côté obscur dans le dernier épisode. Bien sûr, je devais me racheter. Mais chaque acteur veut jouer son propre jumeau maléfique.

Malheureusement pour Mark Hamill, Luke Skywalker est resté pendant l'intégralité de la franchise du bon côté de la Force, et est resté fidèle à ses engagements Jedi. Et ce, même si Mark Hamill aurait beaucoup aimé jouer un Sith. Les Derniers Jedi a lui aussi esquissé une nature plus sombre du héros, sans pour autant le faire passer du côté obscur.