Stardust : voici le premier extrait du biopic sur David Bowie

On ne sait pratiquement rien de ce biopic, mais les premières images de « Stardust » viennent d'être dévoilées. Le film sur David Bowie se précise donc à travers un premier extrait où le chanteur discute avec son producteur. Découvrez les images ci-dessus.

En août dernier, Variety a publié la première et unique photographie de ce biopic. On y voyait alors l'acteur sud-africain Johnny Flynn dans la peau de David Bowie. Mais depuis, rien ! Pas une image, pas une bande-annonce, rien. Jusqu'à aujourd'hui, et le premier extrait de Stardust.

Hommage à David Bowie

Écrit par Christopher Bell et réalisé par Gabriel Range, le long métrage est présenté comme un retour aux origines de l'artiste. Loin du biopic classique, Stardust se focalise sur le premier road-trip du chanteur en 1971. Une période riche en rencontres où il croisera la route d'artistes comme Lou Reed ou Iggy Pop. Des figures emblématiques qui inspireront la création de son alter-ego : Ziggy Stardust.

Avec Stardust, Gabriel Range signe son premier film, et l'interprète Johnny Flynn décroche son premier grand rôle au cinéma, après quelques apparitions à la télévision (Lovesick). Il jouera aux côtés de Jena Malone qui interprète le rôle de Angie, l'épouse de David Bowie.

Annoncé en janvier 2019, le projet n'a pas fait l'unanimité, surtout au près du fils de David Bowie. En effet, Duncan Jones apportait à l'époque son scepticisme quant à ce projet :

Je ne dis pas que le film ne va pas se faire, je n'en sais rien honnêtement. Je dis juste qu'en l'état, ce film ne comportera aucun des morceaux de papa, et je n'imagine pas que cela puisse changer. Si le public veut voir un biopic sans la musique de l'artiste ni l'autorisation de sa famille, libre à lui.

Pour autant, Stardust semble bien d'actualité puisque les premières images officielles du films viennent de tomber. Un court extrait dans lequel David Bowie discute avec son producteur Ron Oberman, interprété par Marc Maron.

David Bowie est un artiste musical inoubliable et internationalement reconnu. Décédé en 2016, ses chansons continuent d'agrémenter le cinéma tandis qu'il avait lui-même une petite carrière cinématographique avec par exemple son rôle culte dans Les Prédateurs. Quant à Stardust, il n'a pas encore de date de sortie.