Starsky et Hutch : mort de l'acteur David Soul, star de la série

Célèbre pour son rôle dans "Starsky et Hutch", David Soul est mort le 4 janvier 2024 à 80 ans. L'acteur avait également croisé la route de Clint Eastwood dans "Magnum Force".

David Soul est mort à 80 ans

David Soul était un des visages les plus connus de la télévision américaine dans les années 1970 avec la série Starsky et Hutch. Il y interprétait le policier Kenneth "Hutch" Hutchinson, collègue et ami de David Michael Starsky, que jouait Paul Michael Glaser. Né le 28 août 1943 à Chicago, l'acteur est mort le 4 janvier 2024 à 80 ans. L'annonce de son décès a été faite par Helen Snell, son épouse, via un communiqué relayé par le Daily Mail. Elle y indique que le comédien est mort entouré de ses proches, et rappelle son travail comme acteur, mais également comme chanteur et artiste.

David Soul – mari, père, grand-père et frère bien-aimés – est décédé hier après une vaillante bataille pour la vie en compagnie aimante de sa famille. Il a partagé de nombreux dons extraordinaires dans le monde en tant qu'acteur, chanteur, conteur, artiste créatif et ami cher. Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires de nombreuses personnes qu'il a touché.

David Soul - Starky et Hutch ©ABC

David Soul laisse derrière lui cinq fils et une fille.

Un face-à-face avec Clint Eastwood avant Starky et Hutch

La carrière de David Soul débuta dès les années 1960. Il apparaît en effet dans plusieurs séries comme Flipper le dauphin (1967) ou à l'occasion d'un épisode de Star Trek (1967). Les années 1970 lui permettent d'avoir des rôles récurrents dans des programmes, mais aussi de participer à quelques films. Le plus notable est probablement Magnum Force (1973), dans lequel il joue un policier qui commet des meurtres et poursuivit par l'inspecteur Harry, incarné par Clint Eastwood.

Magnum Force ©Warner Bros.

Mais c'est en 1975 que David Soul va obtenir le rôle qui fera de lui une icône de la télévision. Il devient en effet le Hutch de Starsky et Hutch, et garde ce rôle jusqu'en 1979 après quatre saisons. Il restera à jamais associé à ce personnage et offrira aux fans un caméo dans le film Starsky et Hutch de 2004. Pourtant, le comédien est resté très présent sur les écrans après la fin de la série. Que ce soit pour de simples apparitions ou des rôles plus réguliers, comme avec Arabesque (de 1991 à 1993).

Enfin, en parallèle de sa carrière d'acteur, David Soul œuvrait dans la musique. Il enregistra six albums (dont un best of) entre 1976 et 1997.