Static Shock : un film en préparation chez la Warner

Au milieu de la DC Fandome qui a polarisé l'attention avec des trailers et des informations de tous les côtés, la Warner a annoncé qu'un film Static Shock était en développement. Le héros de l'écurie Milestone Comics fera son retour, après une série animée au début des années 2000.

Static Shock de retour

Au commencement de la DC Fandome, nous savions quelles seraient les grandes lignes de l'événement et quoi en attendre. Mais n'avions pas vu venir qu'un long-métrage sur Static Shock allait être annoncé. Lors d'un panel surprise, le réalisateur et scénariste Reginald Hudlin est apparu pour dévoiler que le projet, en live-action, était en développement chez la Warner. Le héros suscitera moins d'intérêt que Batman, la Justice League et les autres, parce qu'il est moins connu.

Le personnage a eu son heure de gloire dans les années 2000 avec la série d'animation visible sur France 3 chez nous. On y suivait Virgil, un jeune afro-américain qui se retrouve au milieu d'une guerre entre deux gangs. Lorsque des barils au contenu chimiquement dangereux sont endommagés, le gaz qui en sort engendre des mutations sur les malheureux qui se trouvent aux alentours. Alors que certains vont profiter de cette transformation pour faire le mal, Virgil se transforme en un héros capable de se servir de pouvoirs électromagnétiques. Il devient ainsi Static.

L'existence du projet est la seule information à se mettre sous la dent. Aucun nom n'a été avancé pour la réalisation, ni un début de casting. On sent que nous sommes à une phase peu avancée du processus et que la Warner en reparlera plus tard. Le calendrier des sorties estampillées DC est déjà chargé pour 2021 et 2022, donc rien ne presse.

La branche Milestone Media reprend

Cette annonce du long-métrage Static Shock accompagne celle d'un retour en force de la branche Milestone Media. La collaboration avec DC reprend à partir de 2021, sous plusieurs angles. Des comics sont évidemment prévus, mais c'est un plan plus grand qui est en train de se mettre en place. On le voit avec ce premier film, puis d'autres arriveront peut-être, ainsi que des séries et même des podcasts.

Pour ceux qui ne connaissent pas Milestone, la maison se focalise sur des héros afro-américains. Dans le cas de Static Shock, ça sera une opportunité pour essayer de trouver des échos au monde moderne et plus précisément sur la situation aux USA. À l'origine, Milestone est inventée par des artistes qui estiment que les minorités n'ont pas les héros qu'ils méritent dans le monde des comics. L'idée est de renverser ce constat, en prenant les codes habituels du genre et en y ajoutant un sous-texte politique en fond.