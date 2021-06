Stephen King dévoile quel est le film d'horreur le plus flippant selon lui

Stephen King, l'écrivain-roi des romans horrifiques, vient de dévoiler quel est selon lui le film d'horreur le plus flippant de tous les temps. Il faut dire que son choix est excellent, et devrait mettre tout le monde d'accord.

Stephen King : le maître de l'horreur

Né en 1947, Stephen King s'est lancé dans une carrière littéraire devenue légendaire. Il publie son premier roman dès 1974 et devient rapidement une référence dans le milieu de la littérature horrifique. Même s'il écrit également des romans de science-fiction, fantastique ou policier, c'est avec l'épouvante qu'il se fait connaître auprès du grand public. C'est notamment à lui que l'on doit des œuvres emblématiques comme Shining, Simetierre, Ça ou encore Misery. Des romans iconiques qui ont évidemment été adaptés au cinéma. Stephen King demeure d'ailleurs le romancier le plus adapté de tous les temps. Dernièrement, ses fans ont pu l’apercevoir le temps d'un caméo dans la deuxième partie de Ça.

Le Projet Blair Witch : la hantise du romancier

Et ce grand gaillard, passé maître dans l'art d'écrire des histoires d'horreur, a pourtant, comme tout le monde, un film qui le terrorise particulièrement. Lors d'un épisode de History of Horror, une émission d'Eli Roth sur Dread Central, Stephen King a révélé le nom du film qui l'a le plus terrorisé. Il s'agit de Le Projet Blair Witch :

La première fois que j'ai vu ce film, j'étais à l’hôpital, dopé par les médicaments. Mon fils m'a apporté une VHS et il m'a dit « Tu dois regarder ça ! ». À la moitié j'ai dit : « Éteignez ça, c'est trop bizarre ».

Le Projet Blair Witch ©Artisan Entertainment

Sorti en 1999, Le Projet Blair Witch est un immense classique du genre horrifique. Réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, ce long-métrage a terrorisé toute une génération de cinéphiles. L'histoire raconte comment, en 1994, trois jeunes cinéastes se sont perdus dans une forêt hantée. Au cours d'un reportage sur la sorcellerie, ils ont vécu des événements particulièrement perturbants. Le Projet Blair Witch a permis de mettre au goût du jour le found footage. Un genre cinématographique qui consiste à filmer caméra à la main et à incorporer le cameraman dans l'histoire.

Avec son budget de 60 000 dollars, Le Projet Blair Witch a rapporté plus de 248 millions de dollars de recettes au box-office. Ce qui en a fait, pendant très longtemps, le film le plus rentable de tous les temps, avant d'être détrôné par Paranormal Activity. Quoi qu'il en soit, il est clair que Le Projet Blair Witch demeure encore aujourd'hui un film terrifiant. En 2016, Lionsgate a produit un remake, qui s'est malheureusement avéré être un bide total. En tout cas, si vous voulez faire peur au grand Stephen King, organisez-lui une projection de Le Projet Blair Witch !