Stephen King révèle quelle adaptation de ses oeuvres est sa préférée

Stephen King est l'un des auteurs les plus adaptés au monde. Son nom est même un argument de vente majeur pour promouvoir un film ou une série. Parmi toutes les adaptations existantes, il a révélé quelle était sa préférée.

Stephen King, une formidable source d'inspiration pour Hollywood

L'oeuvre globale de Stephen King est un puit sans fond dans lequel l'industrie du cinéma et des séries vient régulièrement puiser. Les adaptations se multiplient de tous les côtés et cette dynamique ne semble pas en voie de s'enrayer. D'autant plus que l'auteur continue encore d'écrire à un rythme régulier, donnant ainsi de la matière pour l'avenir. Les exploitations de ses oeuvres sont si nombreuses que la qualité peut être variable. Tout n'est pas systématiquement recommandable, même si les ratés sont plutôt rares. D'un point de vue purement commercial, mettre en avant Stephen King permet en général de s'assurer une certaine visibilité et donc de trouver au minimum son retour sur investissement. Les producteurs le savent, et logiquement les adaptations pleuvent.

L'auteur désigne son adaptation préférée

Du côté du principal intéressé, il n'hésite pas donner son avis sur les adaptations de ses textes. On se souvient qu'il a exprimé son désaccord avec le Shining de Stanley Kubrick, qu'il a affirmé ne pas aimer Firestarter ou qu'il a incendié les ratés Les Tommyknockers et Dreamcatcher. Dans la case des réussites, a-t-il un préféré ? Il ne tarit pas d'éloges à l'encontre de Misery, de La Ligne verte, de Jessie, de Les Évadés, de The Mist ou encore des adaptations de Ça. Mais son adaptation préférée n'est pas dans cette liste. On a pu découvrir son identité dans une très longue interview pour Rolling Stone. Quand le journaliste lui pose la question, il répond Stand by Me - tout en évoquant aussi quelques films cités plus haut.

Stand by Me ©Columbia TriStar

Le film de Rob Reiner est tiré de la nouvelle Le Corps et n'a pas du tout une dimension fantastique comme c'est souvent le cas chez King. Le scénario ne réinvente pas le matériau d'origine en racontant comment un groupe de quatre jeune garçons se lance à la recherche du corps disparu d'un autre enfant. Il se dit que celui-ci serait localisé près d'une voie ferrée. S'ils parviennent à le trouver, ils espèrent faire la une des journaux et devenir des célébrités. Moins populaire auprès du grand public, cette adaptation est de bonne qualité et mérite que vous vous penchiez dessus si vous ne la connaissez pas.